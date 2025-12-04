Reklama
Tych aktorów najczęściej szukaliście w Google w 2025

Google w 2025 roku po raz kolejny podzieliło się corocznym podsumowaniem najczęściej wyszukiwanych przez Polaków fraz. Zobaczcie, jakich aktorów najczęściej szukaliście w Google i z jakich powodów mogli wzbudzić szczególne zainteresowanie.
Klaudia Woźniak
Zdjęcie wyszukiwarki Google fot. Pixabay
Na początku grudnia 2025 roku Google podzieliło się corocznym podsumowaniem najczęściej wyszukiwanych przez Polaków fraz. Dzięki temu po raz kolejny możecie dowiedzieć się, co wzbudzało wśród nas największe zainteresowanie. W tegorocznym podsumowaniu Google po raz kolejny nie zabrakło informacji na temat tego, których aktorów najczęściej szukaliście.

Oto najczęściej wyszukiwani aktorzy w Google w Polsce w 2025 roku

Oto których aktorów najczęściej szukaliście w Google w 2025 roku:

  1. Jacek Kopczyński
  2. Maciej Musiał
  3. Filip Gurłacz
  4. Martyna Byczkowska
  5. Grażyna Szapołowska

Jacek Kopczyński najprawdopodobniej interesował was najbardziej ze względu na jego awanturę w Sejmie z posłem Dariuszem Mateckim, do której doszło w maju tego roku. Aktor będący pod wpływem alk*holu miał pociągnąć za krawat jednego z polityków PiS i uderzyć drugiego, w wyniku czego został zatrzymany przez Straż Marszałkowską.

Z kolei Maciej Musiał już kolejny rok z rzędu jest uważany za jednego z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. W 2025 roku zrobiło się o nim głośno m.in. za sprawą wielkiego powrotu serialu Rodzinka.pl (gra w nim Tomka Boskiego) oraz aukcji WOŚP, w ramach której obiecał, że wysprząta dom zwycięzcy licytacji przy dźwiękach kultowego utworu Explosion. O Filipie Gurłaczu zrobiło się za to szczególnie głośno za sprawą jego udziału w Tańcu z Gwiazdami, gdzie w parze z Agnieszką Kaczorowską zajął 2. miejsce. Martyna Byczkowska zyskała za to rozgłos za sprawą swojej roli w serialu 1670 oraz przez to, że wyszło na jaw, że spotka się z raperem Quebonafide. Grażyna Szapołowska również znalazła się w centrum zainteresowania za sprawą Tańca z Gwiazdami. Stała się najstarszą uczestniczką 16. edycji.

Źródło: Google

