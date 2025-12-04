Tych aktorów najczęściej szukaliście w Google w 2025

Na początku grudnia 2025 roku Google podzieliło się corocznym podsumowaniem najczęściej wyszukiwanych przez Polaków fraz. Dzięki temu po raz kolejny możecie dowiedzieć się, co wzbudzało wśród nas największe zainteresowanie. W tegorocznym podsumowaniu Google po raz kolejny nie zabrakło informacji na temat tego, których aktorów najczęściej szukaliście.
Oto najczęściej wyszukiwani aktorzy w Google w Polsce w 2025 roku
Oto których aktorów najczęściej szukaliście w Google w 2025 roku:
-
Jacek Kopczyński
-
Maciej Musiał
-
Filip Gurłacz
-
Martyna Byczkowska
-
Grażyna Szapołowska
Jacek Kopczyński najprawdopodobniej interesował was najbardziej ze względu na jego awanturę w Sejmie z posłem Dariuszem Mateckim, do której doszło w maju tego roku. Aktor będący pod wpływem alk*holu miał pociągnąć za krawat jednego z polityków PiS i uderzyć drugiego, w wyniku czego został zatrzymany przez Straż Marszałkowską.
Z kolei Maciej Musiał już kolejny rok z rzędu jest uważany za jednego z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. W 2025 roku zrobiło się o nim głośno m.in. za sprawą wielkiego powrotu serialu Rodzinka.pl (gra w nim Tomka Boskiego) oraz aukcji WOŚP, w ramach której obiecał, że wysprząta dom zwycięzcy licytacji przy dźwiękach kultowego utworu Explosion. O Filipie Gurłaczu zrobiło się za to szczególnie głośno za sprawą jego udziału w Tańcu z Gwiazdami, gdzie w parze z Agnieszką Kaczorowską zajął 2. miejsce. Martyna Byczkowska zyskała za to rozgłos za sprawą swojej roli w serialu 1670 oraz przez to, że wyszło na jaw, że spotka się z raperem Quebonafide. Grażyna Szapołowska również znalazła się w centrum zainteresowania za sprawą Tańca z Gwiazdami. Stała się najstarszą uczestniczką 16. edycji.
Źródło: Google