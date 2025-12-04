fot. Blizzard Entertainment

Domy dla graczy World of Warcraft były funkcją, o którą społeczność prosiła od wielu lat. Okazało się, że nie trzeba było czekać na nie aż do premiery nadchodzącego rozszerzenia Midnight — trafiły bowiem do gry już w aktualizacji 11.2.7, zatytułowanej The Warning, stanowiącej prolog do nowego dodatku.

Po zalogowaniu się gracze otrzymują nowe zadanie, które pozwala im udać się do specjalnego sąsiedztwa (oddzielnego dla Hordy i Przymierza), a następnie postawić własny dom i rozpocząć jego dekorowanie przy pomocy setek elementów wystroju. Te można zdobywać na różne sposoby — między innymi poprzez wykonywanie zadań, zdobywanie osiągnięć czy wytwarzanie ich w ramach profesji rzemieślniczych.

Aktualizacja 11.2.7 przyniosła także inne nowości. Wśród nich znalazła się m.in. seria zadań wprowadzających do Midnight oraz powrót wydarzeń okresowych: Turbulent Timeways i Brawler’s Guild.

Premiera dodatku World of Warcraft: Midnight została zaplanowana na 3 marca 2026 roku.