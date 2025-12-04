Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

A24 tworzy nowy romans w klimacie lat 2000. Cailee Spaeny i Drew Starkey w obsadzie!

W filmowej wersji powieści Deep Cuts pierwotnie mieli zagrać Saoirse Ronann i Austin Butler, ale jednak nastąpiła zmiana planów! Zobaczymy zamiast nich gwiazdę Priscilli - Cailee Spaeny​ i znanego z Queer Drew Starkeya​!
placeholder
Reklama
placeholder
Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  Cailee Spaeny 
Drew Starkey A24
20. Priscilla fot. materiały prasowe
Reklama

A24 ponownie stawia na swoje ulubione talenty. Studio ogłosiło, że w ekranizacji powieści Deep Cuts zagrają Cailee Spaeny, mająca za sobą już cztery główne role we współpracy z A24 oraz Drew Starkey, który wystąpił w Queer u boku Daniela Craiga. Film napisze i wyreżyseruje Sean Durkin, a zdjęcia mają rozpocząć się w lutym 2026 roku. 

Euforia – wiemy, kiedy premiera 3. sezonu. Nie uwierzycie, kto będzie parą po przeskoku czasowym!

Projekt przeszedł znaczące zmiany w obsadzie — pierwotnie w głównych rolach mieli wystąpić Saoirse Ronan i Austin Butler, jednak aktorzy musieli zrezygnować z powodu konfliktów zdjęciowych. Studio szybko jednak znalazło nowe, równie rozchwytywane nazwiska: Cailee Spaeny i Drew Starkey

Akcja Deep Cuts rozgrywa się w latach 2000. Historia skupia się na dwójce młodych dorosłych, których łączy obsesyjna miłość do muzyki. To opowieść o realiach tamtych czasów, miłości, ambicji i poszukiwaniu własnego miejsca w świecie.

Do współpracy nad filmem dołączy także nagradzany Grammy Blake Mills, który stworzy oryginalną muzykę. Za produkcję odpowiadają Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie oraz samo A24. Autorka książki, Holly Brickley, objęła funkcję producentki wykonawczej.

Źródło: deadline

Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  Cailee Spaeny 
Drew Starkey A24
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 1. Heweliusz
-

Najczęściej wyszukiwane filmy i seriale w polskim Google w 2025 roku. Heweliusz i Dom dobry na topie!

2 Jurassic World
-

BD Wong wywołał kontrowersje swoim kiepskim żartem. Teraz przeprasza

3 Warto zauważyć, że w ostatnim ujęciu zwiastuna, zamiast tytułu filmu, pojawia się logo DC Studios. „Poczułem się z tym dobrze” – stwierdził Gunn, chcąc najwyraźniej podkreślić, że Superman jest otwarciem dla całego uniwersum, nie samodzielną historią.
-
Plotka

Paramount jest pewne zakupu Warner Bros. James Gunn może mieć kłopoty

4 Dalej jazda 2 - oficjalny kadr z polskiego filmu
-

Dalej jazda 2 - zwiastun. Polska komedia wraca na ekrany

5 World of Warcraft: Midnight - domy dla graczy
-

W World of Warcraft zbudujecie już własny dom! Aktualizacja The Warning zadebiutowała

6 Interstellar - wizualizacja tunelu czasoprzestrzennego
-

To arcydzieło science fiction zmieniło podręczniki fizyki. Słynny naukowiec był zdumiony

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e11

Ryzykanci

s2025e233

Moda na sukces

s42e314

Ridiculousness

s42e315

Ridiculousness

s42e316

Ridiculousness

s42e317

Ridiculousness

s42e318

Ridiculousness

s38e11

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marisa Tomei
Marisa Tomei

ur. 1964, kończy 61 lat

Jeff Bridges
Jeff Bridges

ur. 1949, kończy 76 lat

Patricia Wettig
Patricia Wettig

ur. 1951, kończy 74 lat

Charity Shea
Charity Shea

ur. 1983, kończy 42 lat

Kevin Sussman
Kevin Sussman

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV