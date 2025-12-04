A24 tworzy nowy romans w klimacie lat 2000. Cailee Spaeny i Drew Starkey w obsadzie!

fot. materiały prasowe

A24 ponownie stawia na swoje ulubione talenty. Studio ogłosiło, że w ekranizacji powieści Deep Cuts zagrają Cailee Spaeny, mająca za sobą już cztery główne role we współpracy z A24 oraz Drew Starkey, który wystąpił w Queer u boku Daniela Craiga. Film napisze i wyreżyseruje Sean Durkin, a zdjęcia mają rozpocząć się w lutym 2026 roku.

Projekt przeszedł znaczące zmiany w obsadzie — pierwotnie w głównych rolach mieli wystąpić Saoirse Ronan i Austin Butler, jednak aktorzy musieli zrezygnować z powodu konfliktów zdjęciowych. Studio szybko jednak znalazło nowe, równie rozchwytywane nazwiska: Cailee Spaeny i Drew Starkey

Akcja Deep Cuts rozgrywa się w latach 2000. Historia skupia się na dwójce młodych dorosłych, których łączy obsesyjna miłość do muzyki. To opowieść o realiach tamtych czasów, miłości, ambicji i poszukiwaniu własnego miejsca w świecie.

Do współpracy nad filmem dołączy także nagradzany Grammy Blake Mills, który stworzy oryginalną muzykę. Za produkcję odpowiadają Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie oraz samo A24. Autorka książki, Holly Brickley, objęła funkcję producentki wykonawczej.