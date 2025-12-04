Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Zwierzogród 2 - nawiązania do filmów Lśnienie i Milczenie owiec. Reżyserzy zdradzają kulisy

Jared Bush i Byron Howard opowiedzieli, dlaczego w animacji dla dzieci znalazły się nawiązania do kultowych horrorów. Wyjawili, jak przebiegały prace nad tymi ujęciami.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Milczenie owiec 
kulisy nawiązanie Lśnienie zwierzogród 2
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Zwierzogród 2 fot. Disney
Reklama

W opisie drugiej części animacji możemy przeczytać, że w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad. Miasto pogrąża się w chaosie, a detektywi Judy Hops i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych zakątków miasta, gdzie muszą działać pod przykrywką. Ta fabuła dała twórcom doskonałą okazję, aby oddać hołd klasykom horroru, takim jak Lśnienie i Milczenie owiec.

Czytaj więcej: Zwierzogród 2 pobił kilkanaście rekordów! Co za mocarny start w kinach!

W rozmowie z Variety reżyserzy Jared Bush i Byron Howard opowiedzieli, jak udało im się nawiązać do ich ulubionych horrorów. Najpierw wykorzystali wątek rysi, które starają się ukryć prawdę o historii miasta. Bush powiedział:

Mieliśmy pomysł na te rysie, które były ewidentnymi złoczyńcami. Sensowne było stworzenie tej wspaniałej rezydencji, a następnie gigantycznego labiryntu na jej tyłach.

Nie trudno zgadnąć, że chodzi o podobieństwo do hotelu Panorama i ogrodów z filmu Lśnienie (1980). Pomysł na to pojawił się na wczesnym etapie produkcji. Jednak nikt nie pomyślał o tym, jak trudne będzie jego zrealizowanie dla animatorów i specjalistów od efektów wizualnych, którzy musieli zbudować labirynt z milionów liści, a następnie pokryć go śniegiem. Do tego reżyserzy powiedzieli im, że chcą, aby gigantyczny ratrak rozwalił go na kawałki. 

Musieli tak skonfigurować [animację], żeby został zniszczony. Nie da się zniszczyć wszystkiego, co się chce. Całe zniszczenie musi być również wpisane w projekt i trzeba dokładnie określić trasę, po której będzie jechał ratrak.

Ale to nie jedyny easter egg. W napisach końcowych animatorzy pracujący nad pojazdem niszczącym labirynt są wymienieni jako "Destruction Leads". Do tego Ryszard Rysiowiecki kuleje, gdy przedziera się przez labirynt, co jest hołdem dla postaci granej przez Jacka Nicholsona.

nullfot. Disney

Wielu animatorów pracowało nad ujęciami. Jeden z nich, Louaye Moulayess, był zagorzałym fanem Lśnienia. W dniu, w którym przydzielano tę scenę, pojawił się w biurze w koszulce z horroru i zwrócił się do reżyserów z prośbą, aby to on mógł nad nią pracować. Zgodzili się, aby animował Rysiowieckiego w labiryncie.

Zniknął i wrócił tydzień później, co było tak szalone jak Rysiowiecki będący Jackiem Nicholsonem - po prostu niesamowite. 

Przy oglądaniu rezultatów jego pracy Howard zachwycał się wszystkimi efektami, dopieszczoną animacją, światłem i padającym śniegiem. Dodał, że pękali ze śmiechu, ale byli pod wrażeniem. Wisienką na torcie okazała się muzyka kompozytora Michaela Giacchino, który wykorzystał ten słynny motyw muzyczny. 

Ponadto reżyserzy nawiązali jeszcze do Milczenia owiec w scenie z Jagną Obłoczek, gdy Nick trafił do więzienia. Bush przyznał, że musieli ją skrócić względem pierwotnej wersji.

Ta scena trwała wcześniej cztery minuty. Odtworzyliśmy słowo po słowie pierwszą scenę, w której Hannibal Lecter spotyka Clarice, aż do strażnika mówiącego: "Do końca i na lewo, trzymaj się prawej strony".

Ale zdali sobie sprawę, że tego było za dużo.

Właśnie tam zmierzaliśmy - tutaj stracilibyśmy młodszą widownię.

Zwierzogród 2 jest wyświetlany w kinach z polskim dubbingiem.

Zwierzogród 2 - zdjęcia

Zwierzogród 2

arrow-left
Zwierzogród 2
foto. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: Variety

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Milczenie owiec 
kulisy nawiązanie Lśnienie zwierzogród 2
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,8

2025
Zwierzogród 2
Zobacz w kinie Zwierzogród 2 Komedia

8,4

1980
Lśnienie
Oglądaj TERAZ Lśnienie Horror

8,6

1991
Milczenie owiec
Oglądaj TERAZ Milczenie owiec Horror

Najnowsze

1 1. Heweliusz
-

Najczęściej wyszukiwane filmy i seriale w polskim Google w 2025 roku. Heweliusz i Dom dobry na topie!

2 Jurassic World
-

BD Wong wywołał kontrowersje swoim kiepskim żartem. Teraz przeprasza

3 Warto zauważyć, że w ostatnim ujęciu zwiastuna, zamiast tytułu filmu, pojawia się logo DC Studios. „Poczułem się z tym dobrze” – stwierdził Gunn, chcąc najwyraźniej podkreślić, że Superman jest otwarciem dla całego uniwersum, nie samodzielną historią.
-
Plotka

Paramount jest pewne zakupu Warner Bros. James Gunn może mieć kłopoty

4 20. Priscilla
-

A24 tworzy nowy romans w klimacie lat 2000. Cailee Spaeny i Drew Starkey w obsadzie!

5 Dalej jazda 2 - oficjalny kadr z polskiego filmu
-

Dalej jazda 2 - zwiastun. Polska komedia wraca na ekrany

6 World of Warcraft: Midnight - domy dla graczy
-

W World of Warcraft zbudujecie już własny dom! Aktualizacja The Warning zadebiutowała

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e11

Ryzykanci

s2025e233

Moda na sukces

s42e314

Ridiculousness

s42e315

Ridiculousness

s42e316

Ridiculousness

s42e317

Ridiculousness

s42e318

Ridiculousness

s38e11

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marisa Tomei
Marisa Tomei

ur. 1964, kończy 61 lat

Jeff Bridges
Jeff Bridges

ur. 1949, kończy 76 lat

Patricia Wettig
Patricia Wettig

ur. 1951, kończy 74 lat

Charity Shea
Charity Shea

ur. 1983, kończy 42 lat

Kevin Sussman
Kevin Sussman

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV