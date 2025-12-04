UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney

W opisie drugiej części animacji możemy przeczytać, że w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad. Miasto pogrąża się w chaosie, a detektywi Judy Hops i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych zakątków miasta, gdzie muszą działać pod przykrywką. Ta fabuła dała twórcom doskonałą okazję, aby oddać hołd klasykom horroru, takim jak Lśnienie i Milczenie owiec.

W rozmowie z Variety reżyserzy Jared Bush i Byron Howard opowiedzieli, jak udało im się nawiązać do ich ulubionych horrorów. Najpierw wykorzystali wątek rysi, które starają się ukryć prawdę o historii miasta. Bush powiedział:

Mieliśmy pomysł na te rysie, które były ewidentnymi złoczyńcami. Sensowne było stworzenie tej wspaniałej rezydencji, a następnie gigantycznego labiryntu na jej tyłach.

Nie trudno zgadnąć, że chodzi o podobieństwo do hotelu Panorama i ogrodów z filmu Lśnienie (1980). Pomysł na to pojawił się na wczesnym etapie produkcji. Jednak nikt nie pomyślał o tym, jak trudne będzie jego zrealizowanie dla animatorów i specjalistów od efektów wizualnych, którzy musieli zbudować labirynt z milionów liści, a następnie pokryć go śniegiem. Do tego reżyserzy powiedzieli im, że chcą, aby gigantyczny ratrak rozwalił go na kawałki.

Musieli tak skonfigurować [animację], żeby został zniszczony. Nie da się zniszczyć wszystkiego, co się chce. Całe zniszczenie musi być również wpisane w projekt i trzeba dokładnie określić trasę, po której będzie jechał ratrak.

Ale to nie jedyny easter egg. W napisach końcowych animatorzy pracujący nad pojazdem niszczącym labirynt są wymienieni jako "Destruction Leads". Do tego Ryszard Rysiowiecki kuleje, gdy przedziera się przez labirynt, co jest hołdem dla postaci granej przez Jacka Nicholsona.

fot. Disney

Wielu animatorów pracowało nad ujęciami. Jeden z nich, Louaye Moulayess, był zagorzałym fanem Lśnienia. W dniu, w którym przydzielano tę scenę, pojawił się w biurze w koszulce z horroru i zwrócił się do reżyserów z prośbą, aby to on mógł nad nią pracować. Zgodzili się, aby animował Rysiowieckiego w labiryncie.

Zniknął i wrócił tydzień później, co było tak szalone jak Rysiowiecki będący Jackiem Nicholsonem - po prostu niesamowite.

Przy oglądaniu rezultatów jego pracy Howard zachwycał się wszystkimi efektami, dopieszczoną animacją, światłem i padającym śniegiem. Dodał, że pękali ze śmiechu, ale byli pod wrażeniem. Wisienką na torcie okazała się muzyka kompozytora Michaela Giacchino, który wykorzystał ten słynny motyw muzyczny.

Ponadto reżyserzy nawiązali jeszcze do Milczenia owiec w scenie z Jagną Obłoczek, gdy Nick trafił do więzienia. Bush przyznał, że musieli ją skrócić względem pierwotnej wersji.

Ta scena trwała wcześniej cztery minuty. Odtworzyliśmy słowo po słowie pierwszą scenę, w której Hannibal Lecter spotyka Clarice, aż do strażnika mówiącego: "Do końca i na lewo, trzymaj się prawej strony".

Ale zdali sobie sprawę, że tego było za dużo.

Właśnie tam zmierzaliśmy - tutaj stracilibyśmy młodszą widownię.

Zwierzogród 2 jest wyświetlany w kinach z polskim dubbingiem.

