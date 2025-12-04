Paramount jest pewne zakupu Warner Bros. James Gunn może mieć kłopoty

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. DC Studios/Warner Bros. Pictures

Reklama

Przyszłość Warner Bros. Discovery nadal nie jest pewna. W wyścigu o kupienie studia bierze udział m.in. Paramount czy Netflix. Nowe doniesienia sugerują, że to właśnie Paramount jest bliższe pozyskania Warnera. Co na to wskazuje i co to oznacza dla DC Studios prowadzonego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana?

Spotify Wrapped Jamesa Gunna jest ściśle tajne. Powód wiążę się z Man of Tomorrow

Kim Masters z Puck News w oparciu o swoje źródła twierdzi, że Paramount jest już tak pewne pozyskania Warner Bros. Discovery w najbliższej przyszłości, że w rozmowach z reżyserami używa argumentu korzystania z franczyz Warnera, aby ich przekonać do przyszłej współpracy. Tak stało się w przypadku Zacha Creggera, reżysera Barbarzyńców i Zniknięć. Wielokrotnie mówił o swoim pomyśle na film w uniwersum DC. Rzekomo Josh Greenstein z ramienia Paramount spotkał się osobiście z reżyserem, ponieważ jest fanem jego talentu i przekonywał go do nawiązania w przyszłości współpracy, która umożliwiłaby Creggerowi wyreżyserowanie wymarzonego filmu.

Co do DC Studios i Jamesa Gunna, Masters jest przekonana, że na razie wszystko zostaje tak, jak miało być, ale nie wyklucza zmian w przyszłości:

Patrząc na obecną sytuację Warner Bros., James Gunn i Peter Safran mają kontrolę nad tym, kto reżyseruje filmy DC. [...] Ptaszki ćwierkają jednak, że zmiana wisi w powietrzu jeśli Paramount przejmie Warnera.