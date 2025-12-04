Reklama
Paramount jest pewne zakupu Warner Bros. James Gunn może mieć kłopoty

Paramount wydaje się pewne przyszłego zakupu Warner Bros. Discovery do tego stopnia, iż zaczęło kusić reżyserów markami, które jeszcze do nich nie należą. Co to oznacza dla Jamesa Gunna i całego DC Studios? Mogą być pewne zmiany.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Warner Bros. Pictures 
DCU paramount
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Warto zauważyć, że w ostatnim ujęciu zwiastuna, zamiast tytułu filmu, pojawia się logo DC Studios. „Poczułem się z tym dobrze” – stwierdził Gunn, chcąc najwyraźniej podkreślić, że Superman jest otwarciem dla całego uniwersum, nie samodzielną historią. fot. DC Studios/Warner Bros. Pictures
Przyszłość Warner Bros. Discovery nadal nie jest pewna. W wyścigu o kupienie studia bierze udział m.in. Paramount czy Netflix. Nowe doniesienia sugerują, że to właśnie Paramount jest bliższe pozyskania Warnera. Co na to wskazuje i co to oznacza dla DC Studios prowadzonego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana?

Spotify Wrapped Jamesa Gunna jest ściśle tajne. Powód wiążę się z Man of Tomorrow

Kim Masters z Puck News w oparciu o swoje źródła twierdzi, że Paramount jest już tak pewne pozyskania Warner Bros. Discovery w najbliższej przyszłości, że w rozmowach z reżyserami używa argumentu korzystania z franczyz Warnera, aby ich przekonać do przyszłej współpracy. Tak stało się w przypadku Zacha Creggera, reżysera Barbarzyńców i Zniknięć. Wielokrotnie mówił o swoim pomyśle na film w uniwersum DC. Rzekomo Josh Greenstein z ramienia Paramount spotkał się osobiście z reżyserem, ponieważ jest fanem jego talentu i przekonywał go do nawiązania w przyszłości współpracy, która umożliwiłaby Creggerowi wyreżyserowanie wymarzonego filmu.

Co do DC Studios i Jamesa Gunna, Masters jest przekonana, że na razie wszystko zostaje tak, jak miało być, ale nie wyklucza zmian w przyszłości:

Patrząc na obecną sytuację Warner Bros., James Gunn i Peter Safran mają kontrolę nad tym, kto reżyseruje filmy DC. [...] Ptaszki ćwierkają jednak, że zmiana wisi w powietrzu jeśli Paramount przejmie Warnera.

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Warner Bros. Pictures 
DCU paramount
