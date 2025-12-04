Paramount jest pewne zakupu Warner Bros. James Gunn może mieć kłopoty

Przyszłość Warner Bros. Discovery nadal nie jest pewna. W wyścigu o kupienie studia bierze udział m.in. Paramount czy Netflix. Nowe doniesienia sugerują, że to właśnie Paramount jest bliższe pozyskania Warnera. Co na to wskazuje i co to oznacza dla DC Studios prowadzonego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana?
Kim Masters z Puck News w oparciu o swoje źródła twierdzi, że Paramount jest już tak pewne pozyskania Warner Bros. Discovery w najbliższej przyszłości, że w rozmowach z reżyserami używa argumentu korzystania z franczyz Warnera, aby ich przekonać do przyszłej współpracy. Tak stało się w przypadku Zacha Creggera, reżysera Barbarzyńców i Zniknięć. Wielokrotnie mówił o swoim pomyśle na film w uniwersum DC. Rzekomo Josh Greenstein z ramienia Paramount spotkał się osobiście z reżyserem, ponieważ jest fanem jego talentu i przekonywał go do nawiązania w przyszłości współpracy, która umożliwiłaby Creggerowi wyreżyserowanie wymarzonego filmu.
Co do DC Studios i Jamesa Gunna, Masters jest przekonana, że na razie wszystko zostaje tak, jak miało być, ale nie wyklucza zmian w przyszłości:
