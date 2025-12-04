Reklama
Dalej jazda 2 - zwiastun. Polska komedia wraca na ekrany

Dalej jazda 2 to kontynuacja nieoczekiwanego hitu, który zainteresował polskiego widza i zebrał dobre oceny. Ponad rok po jedynce bohaterowie powrócą na ekrany w sequelu, a zwiastun odkrywa karty tego, czego się spodziewać.
Adam Siennica
Dalej jazda 2 - oficjalny kadr z polskiego filmu fot. Robert Bartosiewicz
Pierwszy zwiastun Dalej jazda 2 trafił do sieci, więc fanki jedynki mogą sprawdzić, co tym razem czeka lubianych bohaterów. Mariusz Kuczewski, reżyser pierwszej części, powraca za kamerą kontynuacji.

Dalej jazda 2 - zwiastun

Zobaczcie i dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba.

Dalej jazda 2 - opis fabuły

Józiek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają w drugiej części Dalej jazda, aby… wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń – od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze niż wszystkie przeciwności.

Dalej jazda 2 - oficjalny kadr z polskiego filmu

arrow-left
Dalej jazda 2 - oficjalny kadr z polskiego filmu
fot. Robert Bartosiewicz
arrow-right

Dalej jazda 2 - obsada

W obsadzie są Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Mariusz Drężek, Wiktor Zborowski, Julia Wieniawa, Anita Sokołowska, Bartłomiej Firlet, Maria Winiarska, Cezary Pazura, Anna Szymańczyk, Sebastian Stankiewicz oraz Bohdan Łazuka.

Dalej jazda 2 - premiera w polskich kinach odbędzie się 6 lutego 2026 roku.

Źródło: Monolith Films

