Nasz nowy dom z odcinkiem specjalnym. Co się w nim wydarzy?

fot. materiały prasowe Polsat

Reklama

Nasz nowy dom jest emitowany w Polsacie od 2013 roku i wciąż cieszy się znaczną popularnością wśród widzów. W każdym z odcinków reality show prowadząca Elżbieta Romanowska oraz jej ekipa remontowa w ciągu pięciu dni sprawia, że domy i mieszkania przechodzą ogromne metamorfozy, aby rodziny w nich mieszkające w końcu mogli cieszyć się dobrymi warunkami do życia i czuć się bezpiecznie. Od września 2025 roku jest emitowany już 25. sezon programu. Jego kolejny odcinek będzie wyjątkowy i dostarczy telewidzom wielu wzruszeń. Dlaczego?

Nasz nowy dom z odcinkiem specjalnym. O czym będzie?

Po sześciu latach wraca ukochany przez widzów cykl, w którym ekipa Elżbiety Romanowskiej ponownie odwiedzi rodziny, którym kiedyś pomogła. W tym wyjątkowym, pełnym emocji odcinku zobaczymy wzruszające powroty, jak i nową, chwytającą za serce historię. Tym razem twórcy programu odwiedzą dwie rodziny, które już wcześniej gościły ekipę Naszego nowego domu. Zajrzą do pani Moniki, jej męża i dwóch synów z Jaroszków – bohaterów odcinka nr 220, w którym remont odbył się cztery lata temu, oraz do pani Edyty, pana Jarosława i ich trójki dzieci z Broncin – bohaterów odcinka nr 301, którego realizacja miała miejsce prawie dwa lata temu.

Jak dziś żyją bohaterowie? Co się zmieniło w ich domach i sercach? Czas na wielki, pełen wzruszeń powrót do miejsc, gdzie wydarzyły się prawdziwe cuda.

W części głównej odcinka widzowie poznają panią Ewę, samotną mamę bliźniaczek – Nikoli i Zuzanny. Kilka miesięcy temu kobieta niespodziewanie straciła przytomność – okazało się, że pękł tętniak mózgu. Lekarze dawali jej zaledwie 2% szans na przeżycie. Córki i rodzeństwo pani Ewy przeżyli najtrudniejsze chwile swojego życia, czekając na cud. Ten cud się wydarzył – pani Ewa żyje, choć jej codzienność już nigdy nie będzie taka jak dawniej. Po chorobie kobieta zmaga się z problemami z równowagą, pamięcią i ogólnym osłabieniem. Dzięki miłości córek i wsparciu rodzeństwa nie poddaje się, choć dom, w którym mieszkają, jest w fatalnym stanie – strop grozi zawaleniem, wnętrze jest zimne, a łazienka nieprzystosowana do jej potrzeb. Z pomocą przychodzi ekipa programu Nasz nowy dom, by stworzyć dla pani Ewy i jej córek bezpieczne, ciepłe i funkcjonalne miejsce. Żeby uczcić wyjątkową więź, jaka łączy bohaterkę z rodziną, na koniec czeka je niezwykła niespodzianka – spotkanie z Iloną i Mileną Krawczyńskimi, Siostrami ADiHD, które udowadniają, że rodzina to prawdziwa siła.

Nasz nowy dom - kiedy oglądać odcinek specjalny?

Odcinek specjalny programu Nasz nowy dom będzie miał swoją premierę w czwartek 16 października 2025 roku o 20:30.