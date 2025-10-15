Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nasz nowy dom z odcinkiem specjalnym. Co się w nim wydarzy?

Nasz nowy dom po sześciu latach przerwy powraca z cyklem, w którym odwiedza dawnych bohaterów. Poznajcie szczegóły odcinka specjalnego.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  nasz nowy dom 
fot. materiały prasowe Polsat
Reklama

Nasz nowy dom jest emitowany w Polsacie od 2013 roku i wciąż cieszy się znaczną popularnością wśród widzów. W każdym z odcinków reality show prowadząca Elżbieta Romanowska oraz jej ekipa remontowa w ciągu pięciu dni sprawia, że domy i mieszkania przechodzą ogromne metamorfozy, aby rodziny w nich mieszkające w końcu mogli cieszyć się dobrymi warunkami do życia i czuć się bezpiecznie. Od września 2025 roku jest emitowany już 25. sezon programu. Jego kolejny odcinek będzie wyjątkowy i dostarczy telewidzom wielu wzruszeń. Dlaczego?

Nasz nowy dom z odcinkiem specjalnym. O czym będzie?

Po sześciu latach wraca ukochany przez widzów cykl, w którym ekipa Elżbiety Romanowskiej ponownie odwiedzi rodziny, którym kiedyś pomogła. W tym wyjątkowym, pełnym emocji odcinku zobaczymy wzruszające powroty, jak i nową, chwytającą za serce historię. Tym razem twórcy programu odwiedzą dwie rodziny, które już wcześniej gościły ekipę Naszego nowego domu. Zajrzą do pani Moniki, jej męża i dwóch synów z Jaroszków – bohaterów odcinka nr 220, w którym remont odbył się cztery lata temu, oraz do pani Edyty, pana Jarosława i ich trójki dzieci z Broncin – bohaterów odcinka nr 301, którego realizacja miała miejsce prawie dwa lata temu.
Jak dziś żyją bohaterowie? Co się zmieniło w ich domach i sercach? Czas na wielki, pełen wzruszeń powrót do miejsc, gdzie wydarzyły się prawdziwe cuda.

W części głównej odcinka widzowie poznają panią Ewę, samotną mamę bliźniaczek – Nikoli i Zuzanny. Kilka miesięcy temu kobieta niespodziewanie straciła przytomność – okazało się, że pękł tętniak mózgu. Lekarze dawali jej zaledwie 2% szans na przeżycie. Córki i rodzeństwo pani Ewy przeżyli najtrudniejsze chwile swojego życia, czekając na cud. Ten cud się wydarzył – pani Ewa żyje, choć jej codzienność już nigdy nie będzie taka jak dawniej. Po chorobie kobieta zmaga się z problemami z równowagą, pamięcią i ogólnym osłabieniem. Dzięki miłości córek i wsparciu rodzeństwa nie poddaje się, choć dom, w którym mieszkają, jest w fatalnym stanie – strop grozi zawaleniem, wnętrze jest zimne, a łazienka nieprzystosowana do jej potrzeb. Z pomocą przychodzi ekipa programu Nasz nowy dom, by stworzyć dla pani Ewy i jej córek bezpieczne, ciepłe i funkcjonalne miejsce. Żeby uczcić wyjątkową więź, jaka łączy bohaterkę z rodziną, na koniec czeka je niezwykła niespodzianka – spotkanie z Iloną i Mileną Krawczyńskimi, Siostrami ADiHD, które udowadniają, że rodzina to prawdziwa siła.

Nasz nowy dom - kiedy oglądać odcinek specjalny?

Odcinek specjalny programu Nasz nowy dom będzie miał swoją premierę w czwartek 16 października 2025 roku o 20:30.

Źródło: Materiały prasowe Polsat

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  nasz nowy dom 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Samsung Tizen
-

Polacy wraz z Samsungiem zmieniają swoje salony w sale kinowe!

2 Cameron Monaghan
-

Cameron Monaghan jako młody Bosch. Nowa seria opowie o początkach detektywa

3 Stranger Things
-

Tak bracia Duffer podchodzą do spin-offu Stranger Things. To szansa na uniwersum?

4 Daredevil: Odrodzenie - sezon 2
-

Znamy datę premiery 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie! Nie musimy długo czekać

5 Martwi przed świtem
-

Martwi przed świtem - zwiastun polskiego horroru. Na planie zużyto 100 litrów sztucznej krwi!

6 Lex Luthor kontra Justice Gang
-

Co dalej z Lexem Luthorem? Aktor o przyszłości postaci w Man of Tomorrow

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 nie odbędzie się? Austria zapowiada bojkot

Eurowizja 2026 nie odbędzie się? Austria zapowiada bojkot

Ed Sheeran zaskoczył fanów nowym projektem. One Shot będzie wyjątkowy

Ed Sheeran zaskoczył fanów nowym projektem. One Shot będzie wyjątkowy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV