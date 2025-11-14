fot. Sony Pictures / TVP

Reklama

Natalia Sikora przekonała się, że internetowi oszuści potrafią być niezwykle przekonujący i naprawdę łatwo można paść ich ofiarą. Zwyciężczyni 2. edycji programu The Voice of Poland w jednym z ostatnich wywiadów postanowiła ostrzec widzów i opowiedziała wstrząsającą historię, która przydarzyła jej się kilka lat temu. Okazuje się, że wokalistka była wówczas pewna, że rozmawia z Anthonym Hopkinsem. O tym, ze po drugiej stronie kryli się oszuści, przekonała się dopiero, jak przekazała im kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak do tego doszło?

Natalia Sikora o tym, jak została oszukana ''na Hopkinsa''

Natalia Sikora w 2021 roku była bardzo poruszona tym, że Anthony Hopkins zdobył Oscara za tytułową rolę w filmie Ojciec. Wokalistka postanowiła podzielić się swoimi odczuciami w mediach społecznościowych, nie mając pojęcia, że jej wpis będzie początkiem prawdziwego koszmaru. Niedługo po jego publikacji dostała wiadomość od osoby podającej się za współpracownika aktora. Stojący za nią oszuści był na tyle przekonujący, że namówił wokalistkę na rozmowy telefoniczne. Podczas swojej wizyty w Dzień dobry TVN Natalia Sikora stwierdziła:

Dwa razy rozmawialiśmy przez telefon. To był podrobiony głos. Na moje muzyczne ucho dałam się na to nabrać.

Jakiś czas później oszuści zapewnili Natalię Sikorę, że mogą spełnić jej marzenie o nagraniu płyty w Stanach Zjednoczonych, jeśli ta przeleje im kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wokalistka i tym razem uwierzyła w ich słowa i spełniła prośbę. W międzyczasie porzuciła nawet swoje ówczesne zobowiązania zawodowe, w tym rolę w serialu Skazana oraz rolę w Och-Teatrze. Natalia Sikora wspomina to następująco:

Kiedy odzywa się do wysoko wrażliwej osoby Anthony Hopkins w pewnym momencie życia i zadaje najgorsze pytanie: ''O czym marzysz?". Ja się posypałam. (...) Miał być prywatny samolot Anthony’ego, żeby nie robić szumu. Po 20 latach w mieszkaniu w Warszawie siedziałam na spakowanych kartonach.

Natalia Sikora wyznała, że oszustwo wyszło na jaw w momencie, kiedy otrzymała wyraźnie przerobione zdjęcie rzekomego dowodu tożsamości Anthony'ego Hopkinsa. Kiedy zapytała oszustów, czy aby na pewno jest on prawdziwy, ci zaczęli jej grozić:

Wtedy dostałam komunikat, że albo wpłacę pewną sumę, albo opublikuje wideo, które nagrywał podczas rozmów.