Wpadka w produkcji Netflixa. Twórcy podmienili dziecko

W jednym z nowszych filmów Netflixa pojawiła się pewna wpadka, której naprawdę trudno jest nie zauważyć. Jeden z użytkowników mediów społecznościowych postanowił się nią podzielić. Co takiego ma miejsce w nietypowej scenie?
Klaudia Woźniak
Zdjęcie z filmu Kontrola bezpieczeństwa fot. Netflix
Użytkownicy platform streamingowych niejednokrotnie mieli okazję przekonać się, że twórcy dostępnych na nich produkcji nie stronią od wpadek. Jedna z tych najsłynniejszych pochodzi z serialu Gra o tron. W 4. odcinku 8. sezonu można zobaczyć... kubek kawy ze Starbucksa, który przypadkowo pojawił się na stole podczas uczty w Winterfell. W wielu produkcjach miały też miejsce pewne błędy historyczne i geograficzne. Okazuje się, że twórcy jednej z produkcji Netflixa postanowili pójść o krok dalej i... podmienili dziecko w jednej ze scen.

Kontrola bezpieczeństwa z nietypową wpadką

Dostępny na Netflixie film Kontrola bezpieczeństwa z 2024 roku śledzi losy lotniskowego ochroniarza. Próbuje on przechytrzyć tajemniczego podróżnego, który szantażem wymusza na nim przewiezienie niebezpiecznej paczki samolotem odlatującym w Wigilię. Jedna ze scen na lotnisku przykuła szczególną uwagę internautów. Można w niej zobaczyć, jak występujące w niej dziecko po przejściu przez bramki.. zostaje zastąpione innym małym ''aktorem''

Użytkownik platformy X o nazwie @rojamaibo podzielił się wspomnianą scenę na swoim profilu na platformie X, podpisując ją:

Netflix naprawdę myślał, że nikt nie zauważy tego błędu. 

Nagranie możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: X: @rojamaibo

