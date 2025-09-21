Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Gratka dla fanów Niani Frani. Agnieszka Dygant ujawniła kulisy pracy na planie

W tym roku mija 20 lat od premiery serialu Niania. Odtwórczyni głównej roli wróciła we wspomnieniach dd czasów kręcenia produkcji.
Autopromocja
tpb-vod
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  niania 
fot. TVN
Reklama

Niania jest kultowym serialem, który powstał na postawie amerykańskiego oryginału The Nanny na licencji CBS emitowanego w latach 90-tych.Większość akcji produkcji rozgrywała się w domu, gdzie tytułowa bohaterka została zatrudniona jako opiekunka do dzieci. W Polsce serial zadebiutował na antenie TVN w 2005 roku. Jego główną bohaterką była Frania Maj, która po stracie pracy w salonie sukien ślubnych trafia do domu producenta filmowego. Ten  zatrudnia ją jako nianię do swoich dzieci. W obsadzie znaleźli się m.in.: Agnieszka Dygant, Tomasz Kot, Adam Ferency, Tamara Arciuch, Elzbieta Jarosik, Krystyna Rutkowska-Ulewicz, Iwona Wszołkówna, Emilia Stachurska, Roger Karwiński oraz Maria Maciejowska. Z okazji 20-lecia w serialu w Dzień Dobry TVN wyemitowano materiał w którym aktorzy wspominają prace na planie. Agnieszka Dygant zdradziła istotne szczegóły. 

Niania: Agnieszka Dygant o pracy na planie

Agnieszka Dygant, czyli serialowa Frania Maj, wyjawiła, że dom, który widzowie znają z sitcomu, wcale w nim "nie grał" - wykorzystywano tylko jego fasadę, a wnętrza domu Skalskich to w rzeczywistość wnętrza studyjne. Aktorka opowiedziała też jak ta produkcja była wymagająca:

Z jednej strony świetnie się tam bawiliśmy, ale z drugiej strony 17 stron tekstu na pamięć każdego dnia - to już było mniej zabawne.

Agnieszka Dygant wyjawiła też jak dostała pracę w Niani:

Zadzwoniła do mnie Dorota Kośmicka, producentka "Niani". Powiedziała, że ma ten projekt i że TVN będzie robił coś nowego. Czułam, że ta rola gdzieś jest mi bliska, że to jest jedna z Agnieszek. No bo po prostu dałam radę wtedy, jakoś się w to zanurzyłam, w tą przygodę, i nie zepsułam jej. Więc to na pewno mnie tak dowartościowało i dało takiego kopa fajnego, żeby nie powiedzieć, że to był taki game changer.

 

 

Źródło: Dzień Dobry TVN

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  niania 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Żyleta
-

Żyleta powraca! Pamela Anderson szykuje serial

2 Netflix Logo
-
Plotka

Netflix może przejąć Warner Bros! Co to oznacza dla branży filmowej?

3 Szybcy i wściekli 10
-
Plotka

Szybcy i wściekli 11 z problemami. Jason Momoa komentuje, a w tle nowe plotki

4 Spider-Man: Brand New Day
-
Spoilery

Serial Daredevil: Odrodzenie wpłynie na Spider-Mana 4? Znamy jeden szczegół

5 Avengers
-
Spoilery

Podział grup w Avengers: Secret Wars. Co z X-Menami w filmie?

6 8. Star Lord w Strażnikach Galaktyki
-

Strażnicy Galaktyki mogli wyglądać inaczej. Reżyser wspomina najgorszą radę, jaką dostał

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jest komentarz

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jes...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV