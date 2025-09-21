Gratka dla fanów Niani Frani. Agnieszka Dygant ujawniła kulisy pracy na planie

fot. TVN

Niania jest kultowym serialem, który powstał na postawie amerykańskiego oryginału The Nanny na licencji CBS emitowanego w latach 90-tych.Większość akcji produkcji rozgrywała się w domu, gdzie tytułowa bohaterka została zatrudniona jako opiekunka do dzieci. W Polsce serial zadebiutował na antenie TVN w 2005 roku. Jego główną bohaterką była Frania Maj, która po stracie pracy w salonie sukien ślubnych trafia do domu producenta filmowego. Ten zatrudnia ją jako nianię do swoich dzieci. W obsadzie znaleźli się m.in.: Agnieszka Dygant, Tomasz Kot, Adam Ferency, Tamara Arciuch, Elzbieta Jarosik, Krystyna Rutkowska-Ulewicz, Iwona Wszołkówna, Emilia Stachurska, Roger Karwiński oraz Maria Maciejowska. Z okazji 20-lecia w serialu w Dzień Dobry TVN wyemitowano materiał w którym aktorzy wspominają prace na planie. Agnieszka Dygant zdradziła istotne szczegóły.

Niania: Agnieszka Dygant o pracy na planie

Agnieszka Dygant, czyli serialowa Frania Maj, wyjawiła, że dom, który widzowie znają z sitcomu, wcale w nim "nie grał" - wykorzystywano tylko jego fasadę, a wnętrza domu Skalskich to w rzeczywistość wnętrza studyjne. Aktorka opowiedziała też jak ta produkcja była wymagająca: