Gratka dla fanów Niani Frani. Agnieszka Dygant ujawniła kulisy pracy na planie

W tym roku mija 20 lat od premiery serialu Niania. Odtwórczyni głównej roli wróciła we wspomnieniach dd czasów kręcenia produkcji.
Niania jest kultowym serialem, który powstał na postawie amerykańskiego oryginału The Nanny na licencji CBS emitowanego w latach 90-tych.Większość akcji produkcji rozgrywała się w domu, gdzie tytułowa bohaterka została zatrudniona jako opiekunka do dzieci. W Polsce serial zadebiutował na antenie TVN w 2005 roku. Jego główną bohaterką była Frania Maj, która po stracie pracy w salonie sukien ślubnych trafia do domu producenta filmowego. Ten zatrudnia ją jako nianię do swoich dzieci. W obsadzie znaleźli się m.in.: Agnieszka Dygant, Tomasz Kot, Adam Ferency, Tamara Arciuch, Elzbieta Jarosik, Krystyna Rutkowska-Ulewicz, Iwona Wszołkówna, Emilia Stachurska, Roger Karwiński oraz Maria Maciejowska. Z okazji 20-lecia w serialu w Dzień Dobry TVN wyemitowano materiał w którym aktorzy wspominają prace na planie. Agnieszka Dygant zdradziła istotne szczegóły.
Niania: Agnieszka Dygant o pracy na planie
Agnieszka Dygant, czyli serialowa Frania Maj, wyjawiła, że dom, który widzowie znają z sitcomu, wcale w nim "nie grał" - wykorzystywano tylko jego fasadę, a wnętrza domu Skalskich to w rzeczywistość wnętrza studyjne. Aktorka opowiedziała też jak ta produkcja była wymagająca:
Agnieszka Dygant wyjawiła też jak dostała pracę w Niani:
