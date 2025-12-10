placeholder
Reklama
placeholder

Niesamowita historia z lat 90., przez którą Spielberg nie chce pracować z Affleckiem

Steven Spielberg dokładnie pamięta, co w latach dziewięćdzisiątych zrobił Ben Affleck. I od incydentu w basenie nie zamierza z nim pracować.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  ben affleck 
Steven Spielberg
ben affleck man about town Fot. Materiały prasowe
Reklama

Scenarzysta i reżyser Mike Binder w podcaście One Bad Movie wyjaśnił, że wybrał Bena Afflecka do głównej roli w filmie Człowiek z miasta. Oboje byli entuzjastycznie nastawieni do tego pomysłu, omówili pierwsze szczegóły i uścisnęli sobie dłonie. Wydawało by się więc, że casting został zakończony. To jednak był dopiero początek. 

Binder postanowił skonsultować się ze Stevenem Spielbergiem, który natychmiast odrzucił ten pomysł. Na początku jego argumenty brzmiały rozsądnie: Affleck miał za sobą krótką serię kiepskich wyników kasowych i był na językach tabloidów przez Bennifer. Później jednak pojawiło się inne zaskakująco wyjaśnienie. Twórca takich hitów jak Szeregowiec Ryan i Szczęki opowiedział Binderowi historię z lat dziewięćdziesiątych, kiedy Affleck spotykał się z Gwyneth Paltrow, chrześniaczką Spielberga. Gdy rodziny udały się w podróż go Hiszpanii, młody syn Spielberga bawił się przy basenie. Affleck przyszedł w pełni ubrany, a chłopiec wepchnął go do wody. Sfrustrowany mężczyzna wyszedł na powierzchnię, podniósł dziecko i wrzucił je do basenu. Syn Spielberga się popłakał.

Dlaczego więc Spielberg nie chciał Afflecka przy filmie Man About Town? Odpowiedź jest prosta: nie chciał z nim pracować przez to, że aktor kiedyś wrzucił jego syna do basenu. Polecił więc Binderowi znaleźć kogoś innego na jego miejsce. Ponoć ktokolwiek poza Affleckiem miał być w porządku. Gdy aktor dowiedział się jednak o tym, że stracił rolę, zadzwonił do reżysera z pytaniem: „Czy Steven Spielberg powiedział ci, że wrzuciłem jego dziecko do wody? Dlatego nie będzie mnie w filmie”. Binder z kolei naprawdę chciał go obsadzić, więc znów udał się do Spielberga, który – o dziwo – zgodził się. Przez krótką chwilę wydawało się, że wszystko zostało pokojowo załatwione. Przynajmniej do następnego aktora, gdy do Bindera zadzwonił agent z wiadomością, że DreamWorks zrezygnowało z filmu. Ostatecznie Człowiek z miasta co prawda powstał, ale bez DreamWorks i bez Spielberga. 

Źródło: Collider

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  ben affleck 
Steven Spielberg
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Guillermo del Toro / God of War
-

Guillermo del Toro to zapalony gracz. Słynny reżyser ujawnił, po jakie tytuły sięga najchętniej

2 Fantastyczna 4
-

Fantastyczna 4 radzi sobie gorzej w streamingu niż nowy Kapitan Ameryka? Nowe dane

3 paramount logo
-

Oficjalne konto Paramount zhakowane. Haker pozostawił polityczny wpis

4 Awatar Ostatni władca wiatru
-

Awatar: Ostatni władca wiatru - zwiastun 2. sezonu. Netflix przenosi na ekran legendę

5 The Drama - zdjęcia
-

Pierwszy zwiastun filmu The Drama. Robert Pattinson i Zendaya jako (nie)idealna para

6 Zaplątani mroczna wersja
-

Disney wypuścił właśnie mroczną wersję znanej bajki. To sprytna promocja

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e08

Agenci NCIS

s2025e237

Moda na sukces

s03e01

Record of Ragnarok

s02e02

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

s02e01

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

s42e68

s2025e240

Anderson Cooper 360

s2025e17
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Kenneth Branagh
Kenneth Branagh

ur. 1960, kończy 65 lat

Emmanuelle Chriqui
Emmanuelle Chriqui

ur. 1975, kończy 50 lat

Piotr Zelt
Piotr Zelt

ur. 1968, kończy 57 lat

Raven-Symoné
Raven-Symoné

ur. 1985, kończy 40 lat

Patrick John Flueger
Patrick John Flueger

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2 Zdjęcie z programu Kuchenne rewolucje
-

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

7

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

10

Koncert Christmas Party – świąteczna lista przebojów. Kto wystąpi we Wrocławiu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV