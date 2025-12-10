Fantastyczna 4 radzi sobie gorzej w streamingu niż nowy Kapitan Ameryka? Nowe dane

fot. Marvel

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zadebiutowała w streamingu. Według danych oglądalności z pięciu dni zdobyła 4,9 miliona wyświetleń. Porównując to do innych świeżych filmów MCU, to mniej niż w przypadku takich produkcji jak Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat (6,4 miliona wyświetleń) i Thunderbolts* (5,5 miliona wyświetleń).

Skąd taka różnica? Należy pamiętać, że Fantastyczna 4 zarobiła w kinach 521,9 mln dolarów. To więcej niż Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat (415,1 mln dolarów) i Thunderbolts* (382,4 mln dolarów). W związku z tym możliwe, że osoby, które widziały już produkcję na dużym ekranie, nie czekały na premierę w streamingu. Z drugiej strony, Deadpool & Wolverine, mimo świetnych wyników kasowych, zebrał 19,4 miliona wyświetleń w ciągu 6 dni.

Tak czy owak, to i tak nie był najlepszy rok dla Marvela. Najbardziej dochodowym filmem superbohaterskim w 2025 roku okazał się Superman od konkurencyjnego DC, który zarobił ponad 616 milionów dolarów na całym świecie. To duży sukces biorąc pod uwagę fakt, że James Gunn wciąż odbudowuje zaufanie fanów po niezadowalającym finale DCEU. Czas pokaże jednak, czy był to pojedynczy dobry strzał, czy początek dochodowego uniwersum.