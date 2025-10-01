Reklama
Nicole Kidman i Keith Urban rozwodzą się po 19 latach. To ustalili w sprawie córek

Nicole Kidman i Keith Urban po 19 latach postanowili zakończyć swoje małżeństwo. Jednemu z zagranicznych portali udało się dotrzeć do ustaleń rozwodowych​. Wiadomo, co miało być powodem rozstania aktorki i piosenkarza i co ustalili w sprawie opieki nad swoimi córkami.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  keith urban 
Nicole Kidman
Zrzut ekranu z Instagrama fot. Instagram: @nicolekidman
Nicole Kidman i Keith Urban przez lata uchodzili za jedno ze wzorcowych małżeństw Hollywood. Przypomnijmy, że 58-letnia laureatka Oscara i 57-letni piosenkarz country pobrali się w czerwcu 2006 roku, zaledwie rok po tym, jak się poznali. Doczekali się dwóch córek - Sunday Rose i Faith Margaret - które obecnie mają odpowiednio 17 i 14 lat. O tym, że Nicole Kidman i Keith Urban postanowili zakończyć swój związek, zagraniczne media poinformowały 29 września 2025 roku. Jak ustalił portal Daily Mail małżeństwo już od dłuższego czasu miało przechodzić kryzys, a do rozpadu ich związku miał przyczynić się napięty grafik oraz pogłębiający się brak intymności. Wiadomo też, że Kidman złożyła już pozew o rozwód i ustaliła z Urbanem szczegóły w sprawie opieki nad córkami.

Nicole Kidman złożyła pozew o rozwód. Co ustaliła z mężem? 

Nicole Kidman jeszcze do niedawna miała mieć nadzieję na to, że uda jej się uratować małżeństwo. Osoba z otoczenia pary przekazała w rozmowie z Daily Mail, że aktorka miała być zaskoczona decyzją męża o rozstaniu. 30 września postanowiła jednak złożyć pozew o rozwód. Co ciekawe, Keith Urban podobno ma już nową partnerkę. Portalowi Daily Mail udało się dotrzeć do ustaleń rozwodowych pary. Z dokumentów wynika, że uzgodnili już plan opieki nad córkami. Keith podpisał go już 29 sierpnia 2025 roku, a Nicole 6 września. Aktorka ma spędzać z córkami łącznie 306 dni w roku. Z kolei muzyk będzie opiekował się Sunday Rose i Faith Margaret zaledwie 59 dni w roku co drugi weekend od 10:00 w soboty do 18:00 w niedziele. 

Kidman i Urban mimo wszystko zamierzają zapewniać córkom ''kochającą, stabilną, spójną i troskliwą relację'' i 'zachęcać je do tego, aby ''kochały drugiego rodzica i czuły się komfortowo w obu rodzinach".  Będą także wspólnie podejmować ważne decyzje w sprawie swoich córek, w tym te dotyczące edukacji i wezmą udział w  "obowiązkowym seminarium dla rodziców" w ciągu 60 dni od złożenia pozwu rozwodowego. Ponadto Nicole i Keith nie mogą mówić źle zarówno o sobie, jak i innych członkach rodziny. Poza tym wiadomo, że aktorka nie będzie otrzymywać comiesięcznych alimentów ze względu na to, że Keith "już z góry uiścił wszystkie zobowiązania alimentacyjne". 

Źródło: Daily Mail

