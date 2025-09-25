Nieposkromiona miłość nowym serialem TVP. O czym jest i gdzie oglądać?

fot. materiały prasowe TVP

Seriale tureckie od kilku lat cieszą się w Polsce popularnością. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów telenowel znad Bosforu. Okazuje się, że serwisie TVP VOD można już oglądać kolejną tego typu produkcję, ale tym razem meksykańską. Poznajcie szczegóły. Czy podbije serca internautów?

O czym jest serial Nieposkromiona miłość?

Nieposkromiona miłość to meksykański serial, którego tytuł oryginalny brzmi Amor bravío. Jego główną bohaterką jest Camila Monterde. Telenowela łączy namiętność z kryminałem obyczajowym, a rodzinne sekrety z walką o dziedzictwo. Wszystko odbywa się na tle malowniczych rancz i szerokich kadrów meksykańskich prowincji.

Camila Monterde straciła narzeczonego tuż przed ślubem. Próbując uciec od bolesnych wspomnień, przenosi się na ranczo wuja – Dona Daniela Monterde. Choć posiadłość miała być dla niej azylem, wkrótce okazuje się miejscem pełnym sekretów i spisków. Camila wychodzi za Alonsa Lazcano, zarządcę rancza, który pod wpływem apodyktycznej matki Isadory wikła się w brudne intrygi o władzę i majątek. Pojawienie się Daniela Díaza Acosty, nieznanego wcześniej spadkobiercy majątku, komplikuje losy całej rodziny. Mężczyzna przybywa, by walczyć o swoje prawa, kierowany gniewem i pragnieniem zemsty. Spotkanie z Camilą odmienia jednak jego plany – rodzi się bowiem między nimi uczucie, które wystawi ich na ciężką próbę.

Nieposkromiona miłość: obsada serialu

W serialu Nieposkromiona miłość występują m.in.:

Silvia Navarro jako Camila

Cristián de la Fuente jako Daniel

Leticia Calderón jako Isadora

Flavio Medina jako Alonso

César Évora

René Strickler

Serial Nieposkromiona miłość składa się z 162 odcinków.

Nieposkromiona miłość: kiedy premiera serialu?

Serial Nieposkromiona miłość od wtorku 23 września 2025 roku można oglądać na TVP VOD. Premierowe odcinki będą pojawiać się tam w poniedziałki, środy i piątki.