placeholder
Reklama
placeholder

Nieposkromiona miłość nowym serialem TVP. O czym jest i gdzie oglądać?

Nieposkromiona miłość to melodramat utkany z namiętności, zdrad i sekretów, których ciężar kładzie się cieniem na całe pokolenia.
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Nieposkromiona miłość 
fot. materiały prasowe TVP
Reklama

Seriale tureckie od kilku lat cieszą się w Polsce popularnością. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów telenowel znad Bosforu. Okazuje się, że serwisie TVP VOD  można już oglądać kolejną tego typu produkcję, ale tym razem meksykańską. Poznajcie szczegóły. Czy podbije serca internautów?

 O czym jest serial Nieposkromiona miłość?

Nieposkromiona miłość to meksykański serial, którego tytuł oryginalny brzmi Amor bravío. Jego główną bohaterką jest Camila Monterde. Telenowela  łączy namiętność z kryminałem obyczajowym, a rodzinne sekrety z walką o dziedzictwo. Wszystko odbywa się na tle malowniczych rancz i szerokich kadrów meksykańskich prowincji. 

Camila Monterde straciła narzeczonego tuż przed ślubem. Próbując uciec od bolesnych wspomnień, przenosi się na ranczo wuja – Dona Daniela Monterde. Choć posiadłość miała być dla niej azylem, wkrótce okazuje się miejscem pełnym sekretów i spisków. Camila wychodzi za Alonsa Lazcano, zarządcę rancza, który pod wpływem apodyktycznej matki Isadory wikła się w brudne intrygi o władzę i majątek. Pojawienie się Daniela Díaza Acosty, nieznanego wcześniej spadkobiercy majątku, komplikuje losy całej rodziny. Mężczyzna przybywa, by walczyć o swoje prawa, kierowany gniewem i pragnieniem zemsty. Spotkanie z Camilą odmienia jednak jego plany – rodzi się bowiem między nimi uczucie, które wystawi ich na ciężką próbę.

Nieposkromiona miłość: obsada serialu

W serialu Nieposkromiona miłość występują m.in.:

  • Silvia Navarro jako Camila
  •  Cristián de la Fuente jako Daniel
  •  Leticia Calderón jako Isadora
  • Flavio Medina jako Alonso 
  • César Évora
  • René Strickler

Serial Nieposkromiona miłość składa się z 162 odcinków.

Nieposkromiona miłość: kiedy premiera serialu?

Serial Nieposkromiona miłość od wtorku 23 września 2025 roku można oglądać na TVP VOD.  Premierowe odcinki będą pojawiać się tam w poniedziałki, środy i piątki.  

Źródło: TVP

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Nieposkromiona miłość 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Nikt tego nie chce - 2. sezon
-

Ukochana komedia romantyczna powraca! Zwiastun 2. sezonu Nikt tego nie chce

2 Prime Video
-

Amazon zapłaci 2,5 miliarda dolarów w ramach kary. Powodem subskrypcja Prime Video

3 Na skraju jutra
-

Na skraju jutra 2 w produkcji. Tom Cruise wróci do pętli czasowej

4 Dom pełen dynamitu
-

Tajemniczy atak na Stany Zjednoczone. Zwiastun filmu Dom pełen dynamitu

5 Kosmiczne jaja
-

Kosmiczne Jaja 2 z coraz szerszą obsadą. Powracają kolejne stare nazwiska

6 Halloween
-

Growe Haloween z datą premiery i gameplayem. Kiedy zagramy Michaelem Myersem?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 3. odcinek? WYNIKI z 19.09

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Tomasz Karolak i Viola Kołakowska rozstali się. Aktor zabrał głos

Tomasz Karolak i Viola Kołakowska rozstali się. Aktor zabrał głos

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV