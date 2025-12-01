Festiwal Filmów Chińskich w czterech miastach Polski. Wielkie widowiska z rozmachem w kinach!
Już 5 grudnia odbędzie się druga edycja Festiwalu Filmów Chińskich. Pokazy odbędą się w czterech miastach, a przygotowane tytuły to wielkie w skali i emocjach filmy, które dobrze obejrzeć na wielkim ekranie. Co przygotowano?
Druga edycja Festiwalu Filmów Chińskich odbędzie się w dniach 5–7 grudnia 2025 roku, w czterech kinach i czterech polskich miastach – Warszawie, Gdyni, Łodzi oraz Poznaniu. Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej oraz dystrybutor 9th Plan są organizatorami wydarzenia. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć wielkie - w skali, rozmachem i nie tylko - kino. Wybrano duże, ważne i głośne filmy, które podbiły serca widzów poza Chinami, i to nie bez przyczyny.
Festiwal Filmów Chińskich – tytuły hitów
W planach jest emisja czterech dużych tytułów. Na pierwszy ogień idzie Ne Zha 2. W krainie potworów, czyli najbardziej dochodowa animacja w historii kina, która spodobała się widzom i krytykom w wielu krajach świata, w tym w Polsce. Dobra historia, epicki rozmach godny kina i emocje, które mogą być niespodziewane w tym chińskim fantasy o wyjątkowym wizualnym stylu. Więcej możecie przeczytać w naszej recenzji Ne Zha 2 z okresu premiery w polskich kinach.
Drugim widowiskiem jest Narodziny Bogów 2: Starcie demonów, czyli druga część trylogii fantasy, która doczekała się swojego debiutu w polskich kinach, a jedynka jest dostępna na streamingu. Dwójka podnosi stawkę, dostarczając widzom epickiego rozmachu w klimacie fantasy, którego w kinach rzadko widzimy, bo Hollywood na razie oddaliło się od tego gatunku. Zwiastun pokazuje, że Chińczycy wydają miliony, by ich kino rozrywkowe dobrze wyglądało.
Zresztą trzeci tytuł wcale nie odstaje skalą, rozmachem i podejściem do opowiadania historii. Wyspa ocalonych, czyli film, w którym możemy przenieść się na wybrzeże Chin w czasie II wojny światowej, gdzie lokalni rybacy ratują brytyjskich jeńców wojennych. Fabuła oparta jest na prawdziwych wydarzeniach, które przypominają, że życie pisze najciekawsze scenariusze.
Ostatnim tytułem jest dramat wojenny Masakra w Nankinie, czyli kolejna próba rozliczania się chińskich twórców z traumatyczną historią z czasów II wojny światowej. W tym przypadku dotyczy to tytułowego wydarzenia, które już doczekało się kilku wybitnych produkcji, ale – według recenzji – ta z 2025 roku zaskoczy i poruszy niejednego widza. Zebrała dobre oceny widzów oraz krytyków.
Zobaczcie zwiastun tych filmów!
Festiwal Filmów Chińskich – gdzie oglądać?
W Kinotece w Warszawie, w Gdyńskim Centrum Filmowym w Gdyni, w kinie Charlie w Łodzi oraz w kinie Malta w Poznaniu.
Chińskie kino przyzwyczaiło, że ich największe superprodukcje mają wielkie budżety oraz wizualną jakość, której Hollywood by się nie powstydziło. To ma być jedyna okazja, by zobaczyć te widowiska na wielkim ekranie, co dla każdego fana epickiego rozmachu jest czymś, obok czego obojętnie nie powinien przejść.
Źródło: materiały prasowe
