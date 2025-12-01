placeholder
Zwiastun do Avengers: Doomsday szybciej niż przewidywano? To już niedługo!

Nowa plotka sugeruje, że zwiastun do Avengers: Doomsday może pojawić się w sieci jeszcze na długo przed premierą Avatar: Ogień i popiół. Pierwotnie spodziewano się, że to przed seansami filmu Jamesa Camerona pojawi się pierwsza zapowiedź. Możliwe, że okaże się inaczej.
Wiktor Stochmal
Tagi:  avengers: doomsday 
Avengers: Doomsday Marvel
Fani Marvela czekają na pierwsze oficjalne materiały promocyjne z nadchodzącego Avengers: Doomsday. Wszystkie znaki na niebie i ziemi pozostawione przez rozmaitych insiderów wskazywały na to, że pierwszy zwiastun będzie mieć premierę przed seansem Avatar: Ogień i popiół, który pojawi się w kinach 19 grudnia 2025 roku. Możliwe jednak, że zapowiedź pojawi się znacznie szybciej.

Millie Bobby Brown jako X-Menka? Marvel ją chce - kogo może zagrać?

Alex Perez z The Cosmic Circus, a także kilku innych informatorów, twierdzi że zwiastun do Avengers: Doomsday może zadebiutować już 7 grudnia 2025 roku. W Polsce byłoby to konkretnie w poniedziałek 8 grudnia o godzinie 1 w nocy. 

Co przemawia na korzyść tej teorii? Konto społecznościowe Marvela nadal publikuje cotygodniowe filmiki w każdą niedzielę, które pojawiały się przed premierą Fantastycznej 4, w których to Pierwsza Rodzina Marvela szykuje się do wspólnej kolacji. To dziwne, ponieważ film miał premierę już dawno temu. Byłoby ciekawym zabiegiem, aby pewnego razu ten zwyczaj przerwał sam Dr. Doom, czyli ich największy przeciwnik. Kolejna sprawa to zwiastun Odysei Christophera Nolana, który też ma podobno zadebiutować przed seansami Avatar: Ogień i popiół. To kolejna wyczekiwana premiera w kinach w 2026 roku i Disney może nie chcieć dzielić zainteresowania ze swoją konkurencją.

Czas pokaże, które z doniesień okażą się prawdziwe. Będziecie czekać na 8 grudnia?

Avengers: Doomsday - potwierdzone postacie

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

arrow-left
Robert Downey Jr. - Doktor Doom
Źródło: Marvel
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
