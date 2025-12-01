Marvel

Fani Marvela czekają na pierwsze oficjalne materiały promocyjne z nadchodzącego Avengers: Doomsday. Wszystkie znaki na niebie i ziemi pozostawione przez rozmaitych insiderów wskazywały na to, że pierwszy zwiastun będzie mieć premierę przed seansem Avatar: Ogień i popiół, który pojawi się w kinach 19 grudnia 2025 roku. Możliwe jednak, że zapowiedź pojawi się znacznie szybciej.

Alex Perez z The Cosmic Circus, a także kilku innych informatorów, twierdzi że zwiastun do Avengers: Doomsday może zadebiutować już 7 grudnia 2025 roku. W Polsce byłoby to konkretnie w poniedziałek 8 grudnia o godzinie 1 w nocy.

Co przemawia na korzyść tej teorii? Konto społecznościowe Marvela nadal publikuje cotygodniowe filmiki w każdą niedzielę, które pojawiały się przed premierą Fantastycznej 4, w których to Pierwsza Rodzina Marvela szykuje się do wspólnej kolacji. To dziwne, ponieważ film miał premierę już dawno temu. Byłoby ciekawym zabiegiem, aby pewnego razu ten zwyczaj przerwał sam Dr. Doom, czyli ich największy przeciwnik. Kolejna sprawa to zwiastun Odysei Christophera Nolana, który też ma podobno zadebiutować przed seansami Avatar: Ogień i popiół. To kolejna wyczekiwana premiera w kinach w 2026 roku i Disney może nie chcieć dzielić zainteresowania ze swoją konkurencją.

Czas pokaże, które z doniesień okażą się prawdziwe. Będziecie czekać na 8 grudnia?

