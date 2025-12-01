Czy Zack Snyder wróci do DC? Operator Batman v. Superman: "Nigdy nie mów nigdy"

fot. materiały promocyjne

Reklama

Zack Snyder od dłuższego czasu publikuje na swoim Instagramie niewykorzystane zdjęcia ze swoich filmów jeszcze za czasów DCEU - głównie z Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości oraz Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera. Wszystko to w czasie doniesień o możliwym przejęciu Warner Bros. Discovery przez Paramount lub Netflixa. To skłoniło fanów reżysera i jego filmów ze stajni DC do teoretyzowania, iż jego publikacje nie są przypadkowe, a mają zachęcić nowych właścicieli WBD do dania drugiej szansy na budowanie własnego uniwersum z tymi postaciami.

Zwiastun do Avengers: Doomsday szybciej niż przewidywano? To już niedługo!

Na swoim Instagramie Zack Snyder zachęcił do oglądania Ligi Sprawiedliwości na HBO Max:

To idealna noc na obejrzenie czarno-białej wersji Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera na HBO Max. Sprawiedliwość jest szara. Zgaście światła, zwiększcie głośność.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez zack snyder (@zacksnyder) ROZWIŃ ▼

Ciekawa sytuacja miała też miejsce w serwisie X. Larry Fong to operator, który pracował nad 300, Watchmen: Strażnicy czy Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości. Na swoim koncie opublikował kolejne zdjęcie z ostatniego z wymienionych filmów. Przyznał, że zainspirował się wpisami Zacka Snydera i również chciał powspominać przeszłość. Dodał też, żeby fani nie przypisywali temu większego znaczenia, choć kiedy jeden z nich wyraził swój żal i przyznał, że miał nadzieję na to, że reżyser coś tymi zdjęciami zapowiadał, Fong odpowiedział w enigmatyczny sposób:

Nigdy nie mów nigdy.

ROZWIŃ ▼

Szanse na powrót Zacka Snydera do DC wydają się nadal minimalne, ale trzeba przyznać, że wiele wydarzeń nakłada się na siebie w tym samym czasie. James Gunn jeszcze w 2023 roku przyznał w mediach społecznościowych, że rozmawiał ze Snyderem i ten wydał się szczęśliwy robiąc własne projekty. Ostatnie publikacje mogą jednak sugerować, że reżyser zatęsknił za postaciami ze stajni DC. Czas pokaże, czy wspominanie przeszłości doprowadzi do czegoś więcej niż tylko budzenia nadziei fanów.

Wszystkie zdjęcia Zacka Snydera z poprzednich filmów DCEU