placeholder
Reklama
placeholder

Czy Zack Snyder wróci do DC? Operator Batman v. Superman: "Nigdy nie mów nigdy"

Publikowane przez Zacka Snydera zdjęcia z jego poprzednich filmów z postaciami DC rozbudziły nadzieje fanów reżysera na jego powrót. Teraz wypowiedział się operator jednej z jego produkcji.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Liga Sprawiedliwości Z... 
Zack Snyder dc
27. Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera fot. materiały promocyjne
Reklama

Zack Snyder od dłuższego czasu publikuje na swoim Instagramie niewykorzystane zdjęcia ze swoich filmów jeszcze za czasów DCEU - głównie z Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości oraz Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera. Wszystko to w czasie doniesień o możliwym przejęciu Warner Bros. Discovery przez Paramount lub Netflixa. To skłoniło fanów reżysera i jego filmów ze stajni DC do teoretyzowania, iż jego publikacje nie są przypadkowe, a mają zachęcić nowych właścicieli WBD do dania drugiej szansy na budowanie własnego uniwersum z tymi postaciami.

Zwiastun do Avengers: Doomsday szybciej niż przewidywano? To już niedługo!

Na swoim Instagramie Zack Snyder zachęcił do oglądania Ligi Sprawiedliwości na HBO Max:

To idealna noc na obejrzenie czarno-białej wersji Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera na HBO Max. Sprawiedliwość jest szara. Zgaście światła, zwiększcie głośność.

 Ciekawa sytuacja miała też miejsce w serwisie X.  Larry Fong to operator, który pracował nad 300, Watchmen: Strażnicy czy Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości. Na swoim koncie opublikował kolejne zdjęcie z ostatniego z wymienionych filmów. Przyznał, że zainspirował się wpisami Zacka Snydera i również chciał powspominać przeszłość. Dodał też, żeby fani nie przypisywali temu większego znaczenia, choć kiedy jeden z nich wyraził swój żal i przyznał, że miał nadzieję na to, że reżyser coś tymi zdjęciami zapowiadał, Fong odpowiedział w enigmatyczny sposób:

Nigdy nie mów nigdy.

Szanse na powrót Zacka Snydera do DC wydają się nadal minimalne, ale trzeba przyznać, że wiele wydarzeń nakłada się na siebie w tym samym czasie. James Gunn jeszcze w 2023 roku przyznał w mediach społecznościowych, że rozmawiał ze Snyderem i ten wydał się szczęśliwy robiąc własne projekty. Ostatnie publikacje mogą jednak sugerować, że reżyser zatęsknił za postaciami ze stajni DC. Czas pokaże, czy wspominanie przeszłości doprowadzi do czegoś więcej niż tylko budzenia nadziei fanów.

Wszystkie zdjęcia Zacka Snydera z poprzednich filmów DCEU

DCEU - nowe zdjęcia z Instagrama Zacka Snydera

arrow-left
DCEU - nowe zdjęcia z Instagrama Zacka Snydera
Źródło: Instagram Zacka Snydera (https://www.instagram.com/zacksnyder)
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Liga Sprawiedliwości Z... 
Zack Snyder dc
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,1

2021
Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera
Oglądaj TERAZ Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 25. Thunderbolts*/New Avengers
-

Nowe zdjęcia postaci z Thunderbolts*. Tych jeszcze nie widzieliście

2 Festiwal Filmów Chińskich
-

Festiwal Filmów Chińskich w czterech miastach Polski. Wielkie widowiska z rozmachem w kinach!

3 Avengers: Doomsday
-

Zwiastun do Avengers: Doomsday szybciej niż przewidywano? To już niedługo!

4 Deadpool & Wolverine
-

Deadpool 4 - reżyser myśli o pomysłach na film Jakie są na to szanse?

5 Rogue, Jean Grey i Kitty Pryde
-
Plotka

Millie Bobby Brown jako X-Menka? Marvel ją chce - kogo może zagrać?

6 Wicked Na Dobre
-

Powstała nowa książka w uniwersum Wicked. Czy to może być kolejna adaptacja?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e09

Simpsonowie

s19e09

Zaklinacze koni

s2025e230

Moda na sukces

s42e61

s10e07

s58e10

s24e10

Police Interceptors
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zoë Kravitz
Zoë Kravitz

ur. 1988, kończy 37 lat

Stefan Kapicic
Stefan Kapicic

ur. 1978, kończy 47 lat

Nadia Hilker
Nadia Hilker

ur. 1988, kończy 37 lat

Riz Ahmed
Riz Ahmed

ur. 1982, kończy 43 lat

Woody Allen
Woody Allen

ur. 1935, kończy 90 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

4

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

7

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

9

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

10

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV