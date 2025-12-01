Nowe zdjęcia postaci z Thunderbolts*. Tych jeszcze nie widzieliście
Od premiery Thunderbolts*, czy też New Avengers, minęło już kilka miesięcy. Z tej okazji fotograf pracujący nad filmem opublikował kilka fotografii znanych i lubianych postaci, których przedtem nie widzieliśmy. Sprawdźcie sami.
Thunderbolts* był jednym z najlepiej ocenionych projektów Marvel Studios ostatnich lat, ale i tak nie zdołał do siebie przekonać widowni, przez co poniósł ostatecznie klęskę w globalnym box office i nie spełnił oczekiwań. Nie pomogło nawet przemianowanie całej produkcji na New Avengers, które odbyło się tydzień po oficjalnej premierze. Studio ufa jednak reżyserowi, który powróci do wyreżyserowania filmu z X-Men w roli głównej, a cała obsada powróci w nadchodzącym Avengers: Doomsday.
Zwiastun do Avengers: Doomsday szybciej niż przewidywano? To już niedługo!
Nowe zdjęcia z Thunderbolts* - Yelena, Bucky, Sentry i U.S. Agent
Kilka miesięcy po premierze fotograf Chuck Zlotnick podzielił się na swoim koncie na Instagramie zdjęciami z filmu, których wcześniej nigdzie nie widzieliśmy. Przedstawiają m.in. potyczkę Thunderbolts z Sentrym, ale także nowe spojrzenie na Yelenę Belovą (Florence Pugh), U.S. Agenta, w którego wcielał się Wyatt Russell czy Sebastiana Stana w roli Bucky'ego aka Zimowego żołnierza. Możecie je sprawdzić poniżej:
Źródło: comicbookmovie.com
