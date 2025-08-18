Nikodem Rozbicki rozwija karierę w Stanach Zjednoczonych. Co warto o nim wiedzieć?

fot. TVN

Nikodem Rozbicki znalazł się w gronie uczestników najnowszej edycji programu Afryka Express, którą można oglądać na kanale TVN oraz na Playerze od 6 września 2025 roku. W tej odsłonie show, którego gospodynią po raz pierwszy została Izabella Krzan, celebryci oraz ich partnerzy przeżyją niezwykłą przygodę na Czarnym Lądzie - w sercu Afryki. Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji, ale i niezapomnianych przygód. Uczestnicy muszą przebyć wyznaczone trasy, a ich budżet na każdy dzień wynosi zaledwie 1 dolar na osobę. Co warto wiedzieć o Nikodemie Rozbickim?

Ile lat ma i skąd pochodzi Nikodem Rozbicki?

Nikodem Rozbicki urodził się się 4 czerwca 1992 roku. W 2025 roku skończył 33 lata. Pochodzi z Warszawy.

Jakie wykształcenie ma Nikodem Rozbicki?

Nikodem Rozbicki jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Akademii Teatralnej w Warszawie na kierunku aktorstwo.

Czy Nikodem Rozbicki jest w związku?

Nikodem Rozbicki przez długi czas był łączony z Julią Wieniawą. Ich relacja była szeroko komentowana w mediach. Choć starali się chronić swoją prywatność, fani z zaciekawieniem śledzili wspólne wyjścia i podróże. Związek Nikodema Rozbickiego i Julii Wieniawy trwał kilka lat i był uznawany za jedną z najgorętszych par show-biznesu. Ostatecznie para rozstała się w 2024 roku. Jak mówił sam aktor – ich drogi rozeszły się z powodu wyjazdu do USA i chęci skupienia się na rozwoju osobistym. Rozstanie odbyło się w przyjacielskiej atmosferze i oboje utrzymują dobre relacje. Niestety nie wiadomo czy obecnie serce aktora jest zajęte.

Czy Nikodem Rozbicki ma rodzeństwo?

Nikodem Rozbicki ma młodszego brata - Tymoteusza.

Role i kariera Nikodema Rozbickiego

Nikodem Rozbicki od młodych lat interesował się muzyką i aktorstwem. Jego debiutem była rola w filmie Bejbi blues, która natychmiast przyniosła mu popularność. Od tamtej pory widzowie mogli go oglądać m.in. w produkcjach takich jak Listy do M., Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3, Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4 . Nikodem Rozbicki nie ogranicza się jednak wyłącznie do aktorstwa – od lat działa również jako DJ i producent muzyczny.

Nikodem Rozbicki w Stanach Zjednoczonych rozwija swoją karierę aktorską i muzyczną. Ukończył tam kursy aktorskie i bierze udział w międzynarodowych projektach. W ostatnich miesiącach media spekulowały o jego nowych znajomościach m.in. z córką Bruce'a Willisa.

Nikodem Rozbicki w programie Afryka Express wystąpi z przyjacielem - Pawłem Kurkowskim.

Nikodem Rozbicki prowadzi profil na Instagramie o nazwie: @nikodamn.

