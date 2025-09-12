Nina Dobrev i jej narzeczony rozstali się. Zakończyli swój kilkuletni związek

fot. Instagram: @shaunwhite

Nina Dobrev jest znana widzom głównie z roli Eleny Gilbert i Katherine Pierce z serialu Pamiętniki wampirów (obecnie dostępny na HBO Max i Prime Video). W 2020 roku wyszło na jaw, że aktorka spotyka się z Shaunem Whitem - profesjonalnym snowboardzistą i skateboardzistą oraz trzykrotnym złotym medalistą zimowych igrzysk olimpijskich. W październiku 2024 roku para postanowiła się zaręczyć, a jeszcze dwa tygodnie temu zostali przyłapani razem przez fotoreporterów. Wygląda na to, że za zamkniętymi drzwiami już wtedy przechodzili poważny kryzys. Zagraniczne media 11 września 2025 roku przekazały informację o ich rozstaniu.

Nina Dobrev i Shaun White nie są już razem

Nina Dobrev zerwała zaręczyny ze swoim ukochanym. Jak wynika z ustaleń People, to tylko kwestia czasu, aż aktorka i Shaun White potwierdzą zakończenie swojego związku. Anonimowy informator przekazał portalowi, że 36-latka i 39-latek wspólnie podjęli decyzję o rozstaniu i wciąż darzą się ''miłością i głębokim szacunkiem do siebie nawzajem''. Na ten moment nie wiadomo, z jakiego dokładnie powodu postanowili zakończyć swój związek.

Warto wspomnieć, że internauci znaleźli pewne dowody na to, że aktorka rzeczywiście zerwała zaręczyny. 7 września 2025 roku pojawiła się na premierze produkcji Eternity na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto bez pierścionka zaręczynowego. Poza tym na swoim profilu na Instagramie odpięła swój wpis o zaręczynach, który znajdował się tam od momentu ich ogłoszenia.