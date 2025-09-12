placeholder
Reklama
placeholder

Nina Dobrev i jej narzeczony rozstali się. Zakończyli swój kilkuletni związek

Aktorka Nina Dobrev potwierdziła swój związek z mistrzem olimpijskim Shaunem Whitem​ w 2020 roku. Cztery lata później wyszło na jaw, że przyjęła jego zaręczyny. We wrześniu 2025 roku media obiegła informacja o ich rozstaniu, która z pewnością zaskoczyła wielu internautów.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  shaun white 
nina dobrev
Zrzut ekranu z Instagrama fot. Instagram: @shaunwhite
Reklama

Nina Dobrev jest znana widzom głównie z roli Eleny Gilbert i Katherine Pierce z serialu Pamiętniki wampirów (obecnie dostępny na HBO Max i Prime Video). W 2020 roku wyszło na jaw, że aktorka spotyka się z Shaunem Whitem -  profesjonalnym snowboardzistą i skateboardzistą oraz trzykrotnym złotym medalistą zimowych igrzysk olimpijskich. W październiku 2024 roku para postanowiła się zaręczyć, a jeszcze dwa tygodnie temu zostali przyłapani razem przez fotoreporterów. Wygląda na to, że za zamkniętymi drzwiami już wtedy przechodzili poważny kryzys. Zagraniczne media 11 września 2025 roku przekazały informację o ich rozstaniu

Nina Dobrev i Shaun White nie są już razem

Nina Dobrev zerwała zaręczyny ze swoim ukochanym. Jak wynika z ustaleń People, to tylko kwestia czasu, aż aktorka i Shaun White potwierdzą zakończenie swojego związku. Anonimowy informator przekazał portalowi, że 36-latka i 39-latek wspólnie podjęli decyzję o rozstaniu i wciąż darzą się ''miłością i głębokim szacunkiem do siebie nawzajem''. Na ten moment nie wiadomo, z jakiego dokładnie powodu postanowili zakończyć swój związek. 

Warto wspomnieć, że internauci znaleźli pewne dowody na to, że aktorka rzeczywiście zerwała zaręczyny. 7 września 2025 roku pojawiła się na premierze produkcji Eternity na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto bez pierścionka zaręczynowego. Poza tym na swoim profilu na Instagramie odpięła swój wpis o zaręczynach, który znajdował się tam od momentu ich ogłoszenia.

Źródło: People

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  shaun white 
nina dobrev
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Doom w komiksach Marvela
-

Moce Dooma w Avengers: Doomsday będą przerażające. Najmocniej odczuje to... Thanos?

2 Fundacja
-

Głośny serial sci-fi wróci z 4. sezonem. Użytkownicy Apple TV+ mogą świętować

3 Wielkie kłamstweka - pominięte w kategorii Najlepszy serial dramatyczny, brak nominacji dla Nicole Kidman i Reese Witherspoon
-

Znamy scenarzystę 3. sezonu hitu HBO. Wreszcie podjęto decyzję

4 The Beatles
-

Wielka saga filmów o Beatlesach ma kosztować krocie. Padła kwota

5 The Boys - 3. sezon
-

Na jakim etapie prac jest The Boys: Mexico? Twórca o nowym spin-offie

6 Kosmiczne jaja – 52%
-

Rick Moranis powróci w nowych Kosmicznych jajach? Josh Gad o tajemnicy poliszynela

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

5

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

6

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

7

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

8

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

9

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

10

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV