Fot. Disney

Reklama

W Ameryce Północnej film animowany Zwierzogród 2 zajął pierwsze miejsce w zestawieniu box office z wynikiem 26,3 mln dolarów (spadek frekwencji o 39%). Na tym rynku zebrał łącznie 258,9 mln dolarów. Ta kwota blednie jednak w porównaniu z wynikami światowymi, ponieważ wygląda na to, że Amerykanie przyjęli sequel umiarkowanie, podczas gdy reszta widzów dosłownie oszalała na punkcie hitu Disneya.

Do tej pory Zwierzogród 2 zebrał poza USA 877,7 mln dolarów, z czego ponad 500 mln pochodzi z Chin. Daje to globalny wynik 1 mld 137 mln dolarów przy budżecie 150 mln dolarów. Pisaliśmy już o wielu rekordach, które zostały pobite - kolejne już zaraz do nich dołączą.

Jest to dopiero drugi hollywoodzki film w 2025 roku, który przekroczył miliard dolarów wpływów. Pierwszym był również hit Disneya - Lilo i Stich. Trzecim tytułem z takim wynikiem jest chińska animacja Ne Zha 2. W krainie potworów.

Pięć koszmarnych nocy 2 - wyniki finansowe

Horror Pięć koszmarnych nocy 2 przewyższył oczekiwania podczas debiutu, jednak złe opinie widzów i krytyków dały o sobie znać w drugim weekendzie wyświetlania. Spadek frekwencji wyniósł aż 70%, co w Ameryce Północnej przełożyło się na wynik 19,5 mln dolarów (łącznie 95,4 mln dolarów).

Na rynkach zagranicznych film radzi sobie podobnie - w weekend zebrał 19,1 mln dolarów, co daje 78,3 mln dolarów łącznie. Sumując, globalnie horror ma na koncie 173,8 mln dolarów przy budżecie 36 mln dolarów.

fot. Blumhouse

Ella McCay - wyniki finansowe

W kinach pojawiła się jedna nowość, czyli Ella McCay w gwiazdorskiej obsadzie. Film zanotował porażkę, osiągając globalny wynik 2,4 mln dolarów przy budżecie 35 mln dolarów.