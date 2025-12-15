Jonathan Majors żegna się - nie tylko z rolą Kanga. Teraz to on zagra wielką gwiazdę NBA
Jonathan Majors został usunięty z obsady filmu 48 Hours in Vegas. Teraz poznaliśmy jego następcę. To nominowany do Oscara aktor.
Kto zagra Dennisa Rodmana w biografii 48 Hours in Vegas? Początkowo w głównej roli obsadzono Jonathana Majorsa. Jednak aktora zwolniono po wyroku, związanym z przemocą domową wobec byłej partnerki, Grace Jabbari. Zastąpi go LaKeith Stanfield.
Kim jest LaKeith Stanfield?
LaKeith Stanfield zagra Dennisa Rodmana w biografii 48 Hours in Vegas, czyli pięciokrotnego mistrza NBA i ikony Chicago Bulls. Informację potwierdziło The Hollywood Reporter. Stanfield to obiecujący aktor. W 2021 roku był nominowany do Oscara za drugoplanową rolę w filmie Judasz i Czarny Mesjasz. Możecie go znać również z takich produkcji jak Atlanta, Uciekaj! i Nieoszlifowane diamenty.
Dlaczego Jonathan Majors traci wielkie role?
To kolejna rola, którą stracił Jonathan Majors. Gwiazda Creed III grała Kanga Zdobywcę w MCU. Marvel miał wobec postaci ambitne plany - miał to być złoczyńca na miarę Thanosa! Jednak po skandalu, związanym z przemocą domową aktora wobec byłej partnerki, zwolniono go. W ślad za Marvelem poszły także inne studia. Zamiast recastingu Kanga, postanowiono wprowadzić Doktora Dooma jako głównego antagonistę. W tej roli obsadzono Roberta Downeya Jr.
O czym opowiada 48 Hours in Vegas?
48 Hours in Vegas to biografia Dennisa Rodmana, zainspirowana słynną historią o tym, jak gwiazda sportu postanowiła zrobić sobie małe wakacje w trakcie finałów NBA w 1998 roku. Pierwszy szkic scenariusza napisał Jordan VanDina. Rick Famuyiwa przepisze go i wyreżyseruje produkcję.
Źródło: The Hollywood Reporter
