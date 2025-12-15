Godzilla zmierzy się z legendarnym wrogiem. Hollywood wprowadza kultowego potwora z klasyki!

fot. materiały promocyjne

Dla fanów serii to ogromna sprawa! Kosmogodzilla zadebiutuje w MonsterVerse. Na stronie WGA (Amerykańska Gildia Scenarzystów) pojawił się dopisek, że film jest oparty na postaciach Godzilla i Kosmogodzilla, które są własnością i są tworzone przez ToHo Co., LTD. Oznacza to, że wiemy już, kogo możemy spodziewać się w roli głównego antagonisty.

Kosmogodzilla jako główny antagonista!

Choć oficjalne materiały promocyjne nie potwierdziły jeszcze obecności tej postaci, wpis WGA uchodzi za wiarygodne źródło informacji. Kosmogodzilla po raz pierwszy pojawił się w filmie Godzilla kontra Kosmogodzilla z 1994 roku, gdzie pełnił rolę głównego antagonisty. Jest zmutowanym klonem Godzilli, który powstał z jej komórek wyniesionych w kosmos i połączonych z pozaziemskimi organizmami. Charakteryzuje się kryształowymi kolcami, telekinezą, zdolnością lotu oraz potężnymi promieniami energii. Zapowiada się to naprawdę wystrzałowo!

Wprowadzenie Kosmogodzilli może okazać się zwariowanym zabiegiem i puszczeniem oczka w stronę fanów, którzy od lat czekali na powrót tego potwora. Za reżyserię Godzilla x Kong: Supernova odpowiada Grant Sputore, a scenariusz przygotował Dave Callaham. W obsadzie znaleźli się m.in. Dan Stevens, Sam Neill, Kaitlyn Dever oraz Delroy Lindo. Film trafi do kin 26 marca 2027 roku.