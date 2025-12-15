Szczegóły transformacji Dwayne'a Johnsona: 22 protezy, zakrywanie tatuaży i peruka

fot. A24

Smashing Machine miało być opus magnum w portfolio Dwayne'a Johnsona. Niestety film okazał się klapą finansową, zarabiając nieco ponad 21 milionów dolarów na świecie przy budżecie szacowanym na 50 milionów dolarów. Ta strata wydaje się tym większa teraz, gdy wizażysta Kazu Hiro, który odpowiadał za charakteryzację Johnsona, zdradził ile musieli włożyć pracy w to, by aktor zmienił się w Marka Kerra na ekranie.

Smashing Machine - szczegóły transformacji Dwayne'a Johnsona

Co trzeba było zmienić, by Dwayne Johnson w biografii Smashing Machine wyglądał jak słynny amerykański zapaśnik i zawodnik mieszanych sztuk walki Mark Kerr? Lista jest długa:

aktorowi założono aż 22 protezy , w tym: niższą kość brwiową, "ucho kalafiora" czy też "ucho zapaśnika", nowe powieki na prawie pół cala, protezę, która odtwarzałaby obrzęk oczu podczas walki i nowy czubek nosa;

, w tym: niższą kość brwiową, "ucho kalafiora" czy też "ucho zapaśnika", nowe powieki na prawie pół cala, protezę, która odtwarzałaby obrzęk oczu podczas walki i nowy czubek nosa; przygotowano dla niego perukę, ale również silikonową łysinę , by w scenie, w której postać goli głowę, można było pokazać, jak pojedyncze pasma (nakładane i zdejmowane przez wizażystę jeden po drugim) z niej znikają;

, by w scenie, w której postać goli głowę, można było pokazać, jak pojedyncze pasma (nakładane i zdejmowane przez wizażystę jeden po drugim) z niej znikają; zajmowało się nim 20 wizażystów na planie Smashing Machine, a każdy z nich pracował po cztery godziny dziennie;

użyto "prawdopodobnie sześć lub siedem różnych rodzajów" klejów , by wszystko trzymało się na twarzy Dwayne'a Johnsona, mimo ogromnej ilości potu przy scenach walki;

, by wszystko trzymało się na twarzy Dwayne'a Johnsona, mimo ogromnej ilości potu przy scenach walki; zakryto tatuaże aktora, by potem nałożyć na warstwę kryjącą tatuaże Marka Kerra;

Największym wyzwaniem był... pot

Pierwszym wyzwaniem był pot. W filmie było wiele scen walki, podczas których ta wydzielina naturalnie pojawia się na skórze. A jak wiemy, może mieć zgubny wpływ na makijaż i charakteryzację, rozpuszczając ją. Kazu Hiro po kilku dniach pracy na planie zaczął zauważać, które protetyki odklejają się od twarzy jako pierwsze, a później na podstawie swoich obserwacji zaczął dobierać odpowiednie kombinacje klejów - razem było ich "prawdopodobnie sześć lub siedem różnych rodzajów". Drugim wyzwaniem były tatuaże. Dwayne Johnson miał własne, które trzeba było zakryć. Ale to nie koniec. Na wierzchu trzeba było jeszcze odtworzyć tatuaże Marka Kerra.