Podczas gali The Game Awards 2025 zaprezentowano pierwszy zwiastun filmu Street Fighter. W krótkim materiale przedstawiono najważniejsze postacie, a także pokazano kilka scen akcji. Co więcej, obsada była obecna na wydarzeniu, gdzie wręczyła nagrodę w kategorii Najlepiej Rozwijana Gra (Best Ongoing Game). Wykorzystano to jako okazję do wbicia szpilki w konkurencję.

Andrew Schulz, aktor i komik, który w nadchodzącym filmie wcieli się w rolę Dana Hibikiego, w pewnym momencie przejął mikrofon od Davida Dastmalchiana i stwierdził, że obsada Mortal Kombat 2 nie pojawiła się na gali, ponieważ zależy jej wyłącznie na pieniądzach. Następnie zażartował, że gwiazdom Street Fightera również zależy na pieniądzach, ale także na fanach, co tłumaczy ich obecność na miejscu. Nagranie tej sytuacji cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościowych. Jeden z postów opublikowanych w serwisie X zgromadził ponad 1,6 miliona wyświetleń oraz kilkaset komentarzy. Co ciekawe, na wpis odpowiedzieli między innymi aktorzy z Mortal Kombat 2, tacy jak Lewis Tan i Mehcad Brooks.

Internauci są zgodni, że pomiędzy członkami obsady filmu Street Fighter wyraźnie czuć chemię, co dobrze wróży nadchodzącej produkcji. Dowodem na to jest również inne wideo, które pojawiło się w sieci. Zobaczcie sami.

Film Street Fighter trafi do kin 16 października 2026 roku. Szczegóły dotyczące fabuły są na razie trzymane w tajemnicy, jednak zwiastun oraz plakaty sugerują, że możemy spodziewać się klimatu zbliżonego do tego znanego z gier.

Obsada filmu Street Fighter. Kogo zobaczymy na ekranie?