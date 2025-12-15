placeholder
Aktor ze Street Fightera wbija szpilkę w obsadę Mortal Kombat 2. Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o...

Na gali The Game Awards, jak praktycznie co roku, nie zabrakło nietypowych i zabawnych sytuacji. Tym razem za jedną z nich odpowiada obsada nadchodzącego filmu Street Fighter.
Paweł Krzystyniak
street fighter mortal kombat 2 The Game Awards
Street Fighter - Dan Hibiki fot. Paramount Pictures
Podczas gali The Game Awards 2025 zaprezentowano pierwszy zwiastun filmu Street Fighter. W krótkim materiale przedstawiono najważniejsze postacie, a także pokazano kilka scen akcji. Co więcej, obsada była obecna na wydarzeniu, gdzie wręczyła nagrodę w kategorii Najlepiej Rozwijana Gra (Best Ongoing Game). Wykorzystano to jako okazję do wbicia szpilki w konkurencję.

Andrew Schulz, aktor i komik, który w nadchodzącym filmie wcieli się w rolę Dana Hibikiego, w pewnym momencie przejął mikrofon od Davida Dastmalchiana i stwierdził, że obsada Mortal Kombat 2 nie pojawiła się na gali, ponieważ zależy jej wyłącznie na pieniądzach. Następnie zażartował, że gwiazdom Street Fightera również zależy na pieniądzach, ale także na fanach, co tłumaczy ich obecność na miejscu. Nagranie tej sytuacji cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościowych. Jeden z postów opublikowanych w serwisie X zgromadził ponad 1,6 miliona wyświetleń oraz kilkaset komentarzy. Co ciekawe, na wpis odpowiedzieli między innymi aktorzy z Mortal Kombat 2, tacy jak Lewis Tan i Mehcad Brooks.

Internauci są zgodni, że pomiędzy członkami obsady filmu Street Fighter wyraźnie czuć chemię, co dobrze wróży nadchodzącej produkcji. Dowodem na to jest również inne wideo, które pojawiło się w sieci. Zobaczcie sami.

Film Street Fighter trafi do kin 16 października 2026 roku. Szczegóły dotyczące fabuły są na razie trzymane w tajemnicy, jednak zwiastun oraz plakaty sugerują, że możemy spodziewać się klimatu zbliżonego do tego znanego z gier.

Street Fighter - plakaty postaci z filmu

arrow-left
Street Fighter - plakaty postaci z filmu
fot. materiały prasowe
arrow-right

Obsada filmu Street Fighter. Kogo zobaczymy na ekranie?

  • Andrew Koji - Ryu;
  • Noah Centineo - Ken;
  • Callina Liang - Chun-Li;
  • Jason Momoa - Blanka;
  • Roman Reigns - Akuma;
  • David Dastmalchian - M. Bison;
  • Cody Rhodes - Guile;
  • Andrew Schulz - Dan Hibiki;
  • Eric Andre - Don Sauvage;
  • Vidyut Jammwal - Dhalsim;
  • Orville Peck - Vega;
  • Olivier Richters - Zangief;
  • Mel Jarnson - Cammy;
  • Rayna Vallandingham - Juli;
  • Curtis "50 Cent" Jackson - Balrog;
  • Hirooki Goto - E. Honda;
  • Kyle Mooney - Marvin;
  • Alexander Volkanovski - Joe.
  • Alexander Volkanovski - Joe.

Źródło: x.com

Źródło: x.com
Paweł Krzystyniak
