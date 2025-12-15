placeholder
Obsada Kevina samego w domu mogła być kompletnie inna. Oto nazwiska, które brano pod uwagę

Macaulay Culkin i Chris Columbus zdradzili zakulisowe szczegóły powstawania Kevina samego w domu. Okazuje się, że obsada mogła prezentować się znacznie inaczej. Kogo przymierzano do najważniejszych ról?
Wiktor Stochmal
Tagi:  Macaulay Culkin 
home alone kevin sam w domu
Kadr z reklamy z udziałem Macaulaya Culkina fot. YouTube: Home Instead
Kevin sam w domu to świąteczny klasyk, który gości w każdym domu w tym okresie, nie tylko w Polsce, ale i w Stanach Zjednoczonych. Gwiazda filmu, Macaulay Culkin i jego reżyser, Chris Columbus, opowiedzieli o kulisach powstawania produkcji i zdradzili, kogo jeszcze brano pod uwagę do głównych ról.

Do roli matki Kevina typowano Blythe Danner (Poznaj moich rodziców), Joannę Cassidy (Łowca androidów) czy Candic Bergen (Murphy Brown). Ostatecznie zdecydowano się jednak na Catherine O'Harę.

Sam Waterston (Człowiek z księżyca) i David Dukes (Czerwona Róża) byli kandydatami do roli ojca Kevina. Propozycję w tej sprawie odrzucił Danny Aiello (Leon zawodowiec), a ostatecznie najstarszym MacAllisterem został John Heard.

Jimmy Stewart (To wspaniałe życie) prowadził rozmowy w sprawie roli Marleya, starszego sąsiada. Agent był zainteresowany, prowadzono rozmowy, ale ostatecznie zdecydowano się na Roberta Blossoma, choć w orbicie zainteresowań krążył też nominowany do Oscara Vincent Gardenia (Wpływ księżyca).

Tim Curry (To) był przymierzany do ról Harry'ego i Marva wraz z Joe Pantoliano (Rodzina Soprano) i Zackiem Normanem (Naiwniacy). Nikt się nie spodziewał, że Joe Pesci zgodzi się na udział w filmie. Co ciekawe, gwiazdor nie chciał brać udziału w castingu, a od razu otrzymać rolę dla siebie. Miał też problem z noszeniem charakterystycznej czapki złodziejaszka, ale przekonała go do tego 9-letnia córka producenta. Z kolei Dan Stern faktycznie miał na twarzy w jednej ze scen prawdziwą tarantulę.

Źródło: hollywoodreporter.com

Wiktor Stochmal
Tagi:  Macaulay Culkin 
home alone kevin sam w domu
