Paulina Smaszcz i Marcin Hakiel w jednym programie. Znamy datę premiery

Kolejny odcinek programu Orzeł czy reszka dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Sprawdźcie dlaczego.
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  paulina smaszcz 
fot. x-news
Orzeł czy reszka to program, który jesienią 2025 roku powrócił na antenę TTV po kilku latach przerwy. Ten format  pod pozorem lekkiej rozrywki kryje w sobie emocjonującą rywalizację. Bohaterowie znani z produkcji stacji TTV, a także stali bywalcy rodzimych czerwonych dywanów wyruszyli w pełną przygód podróż, której przebieg zależy od rzutu monetą. Zwycięzcy mogą korzystać z nieograniczonego budżetu, podczas gdy przegrani mają przed sobą spore wyzwanie - przeżycia za granicą za jedyne 100 dolarów. Do tej pory widzowie obejrzeli 4. odcinki formatu. Kolejny epizod może być wyjątkowo interesujący ze względu na uczestników, których w nim zobaczymy.

Paulina Smaszcz i Marcin Hakiel wzięli udział w jednym programie

 W 5. odcinku nowego sezonu programu Orzeł czy reszka nie zabraknie emocji. Jednym z duetów który udał się do Aten, aby przeżyć niezwykłą przygodę jest Paulina Smaszcz i jej starszy syn Franciszek. To nie koniec niespodzianek. Drugą parą będą... Marcin Hakiel wraz z partnerką Dominiką Serowską.

Paulina Smaszcz swego czasu wspierała tancerza, a jednocześnie... byłego męża aktorki i prezenterki Katarzyny Cichopek. Przypomnijmy, że Paulina Smaszcz jest byłą żoną Macieja Kurzajewskiego. Choć od jej rozwodu z prezenterem minęło już kilka lat, wciąż nie brakuje emocji. Wszystko ze względu na nowy związek jej eksmęża. Aktualną partnerką Macieja Kurzajewskiego jest bowiem... Katarzyna Cichopek.

Odcinek programu Orzeł czy reszka z udziałem Pauliny Smaszcz i Marcina Hakiela będzie miał swoją premierę w sobotę 4 października 2025 roku o 22:00 na antenie TTV. 

Źródło: TVN

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  paulina smaszcz 
