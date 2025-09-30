Paulina Smaszcz i Marcin Hakiel w jednym programie. Znamy datę premiery
Kolejny odcinek programu Orzeł czy reszka dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Sprawdźcie dlaczego.
Orzeł czy reszka to program, który jesienią 2025 roku powrócił na antenę TTV po kilku latach przerwy. Ten format pod pozorem lekkiej rozrywki kryje w sobie emocjonującą rywalizację. Bohaterowie znani z produkcji stacji TTV, a także stali bywalcy rodzimych czerwonych dywanów wyruszyli w pełną przygód podróż, której przebieg zależy od rzutu monetą. Zwycięzcy mogą korzystać z nieograniczonego budżetu, podczas gdy przegrani mają przed sobą spore wyzwanie - przeżycia za granicą za jedyne 100 dolarów. Do tej pory widzowie obejrzeli 4. odcinki formatu. Kolejny epizod może być wyjątkowo interesujący ze względu na uczestników, których w nim zobaczymy.
Paulina Smaszcz i Marcin Hakiel wzięli udział w jednym programie
W 5. odcinku nowego sezonu programu Orzeł czy reszka nie zabraknie emocji. Jednym z duetów który udał się do Aten, aby przeżyć niezwykłą przygodę jest Paulina Smaszcz i jej starszy syn Franciszek. To nie koniec niespodzianek. Drugą parą będą... Marcin Hakiel wraz z partnerką Dominiką Serowską.
Paulina Smaszcz swego czasu wspierała tancerza, a jednocześnie... byłego męża aktorki i prezenterki Katarzyny Cichopek. Przypomnijmy, że Paulina Smaszcz jest byłą żoną Macieja Kurzajewskiego. Choć od jej rozwodu z prezenterem minęło już kilka lat, wciąż nie brakuje emocji. Wszystko ze względu na nowy związek jej eksmęża. Aktualną partnerką Macieja Kurzajewskiego jest bowiem... Katarzyna Cichopek.
Odcinek programu Orzeł czy reszka z udziałem Pauliny Smaszcz i Marcina Hakiela będzie miał swoją premierę w sobotę 4 października 2025 roku o 22:00 na antenie TTV.
Źródło: TVN