Związek Pameli Anderson i Liama Neesona to chwyt marketingowy? Są podejrzenia
Wszystkich zachwyciły czułe gesty i długie spojrzenia w oczy między 58-letnią Pamelą Anderson i 73-letnim Liamem Neesona. Miesiąc po ujawnieniu ich romansu pojawiły się plotki, że uczucie, które widzieliśmy na zdjęciach i filmikach było na pokaz.
Informacje o uczuciu łączącym Pamelę Anderson i Liama Neesona obiegły internet pod koniec lipca, na krótko przed premierą filmu, w którym oboje zagrali - Nagiej broni. Miesiąc później, portal TMZ opublikował artykuł, w którym twierdzi, że cały romans był tylko chwytem marketingowym. Czy rzeczywiście?
Romans Pam + Liam to marketingowa ustawka
Źródła TMZ donoszą, że koncept Pam + Liam został wymyślony przez ich zespoły PR i Paramount podczas kręcenia Nagiej broni wiosną 2024 roku, a aktorzy nie spotkali się od momentu zakończenia zdjęć w czerwcu 2024 roku, aż do rozpoczęcia promocji filmu ponad rok później, w lipcu 2025 roku.
Pamela twierdziła, że piecze muffiny i chleb na zakwasie dla Liama, a TMZ dotarło do informacji, że Pam i Liam nigdy nie jedli kolacji sam na sam. Za każdym razem, gdy się spotykali, razem z nimi byli też ich asystenci - czysto biznesowo, zero romansu.
'Wszystko między nimi było szczere'
Tymczasem PEOPLE dotarło do swojego źródła, które twierdzi, że:
Naga broń - 2025
W tegorocznym filmie Naga broń Neeson gra policjanta z Los Angeles, Franka Drebina Jr., a produkcja jest kontynuacją parodii z Leslie Nielsenem z końca lat 80. Pamela Anderson gra femme fatale Beth, która wikła się w romans z Frankiem, gdy ten bada sprawę śmierci jej brata.
Naga broń zarobiła w kinach na całym świecie ponad 89 milionów dolarów, przy budżecie wynoszącym 42 miliony dolarów.
Źródło: people.com; tmz.com