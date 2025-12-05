fot. Paramount Pictures

Reklama

Pamela Anderson to prawdziwa ikona popkultury lat 90-tych. Jedna z najsłynniejszych blondynek wszech czasów dała się poznać widzom między innymi z produkcji Słoneczny patrol czy Naga broń. Modelka miała dotychczas czterech mężów - Dana Hayhursta, Ricka Salomona, Kida Rocka oraz Tommy'ego Lee. Przypomnijmy, że historia jej burzliwej relacji z perkusistą została nawet przedstawiona w dostępnym na Disney+ serialu Pam i Tommy. 58-latka do tej pory nie zmieniła jednak nazwiska. Okazuje się, że za jakiś czas może się to zmienić.

Dlaczego Pamela Anderson myśli nad zmianą nazwiska?

Pamela Anderson w przyszłości może zostać... Pamelą Hyytiäinen. W wywiadzie dla Vogue Scandinavia, który trafił do sieci na początku grudnia 2025 roku, modelka wyznała, że myśli o takiej zmianie, ponieważ zależy jej na pielęgnowaniu fińskiego dziedzictwa swojej rodziny. Chciałaby też oddać hołd swojemu dziadkowi - Hermanowi Hyytiäinen - który był dla niej szczególnie ważny:

Był dla mnie najbliższą osobą. Czasem nie chce być Pamelą Anderson, tylko Pamelą Hyytiäinen. Chciałabym zmienić nazwisko, ale nie pozwalają mi.

Jak dowiedział się Vogue Scandinavia, rodzina Pameli Anderson używała nazwiska Hyytiäinen przed przybyciem do Kanady. Na miejscu zmienili je na bardziej północnoamerykańskie. Dziadek Pameli, Herman, uczył ją fińskiego w dzieciństwie. Modelka przyznała, że jako dziecko uważała go za ''magiczny język, którego nikt inny nie rozumiał''.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Vogue Scandinavia (@voguescandinavia) ROZWIŃ ▼