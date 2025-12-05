Pamela Anderson to prawdziwa ikona popkultury lat 90-tych. Jedna z najsłynniejszych blondynek wszech czasów dała się poznać widzom między innymi z produkcji Słoneczny patrol czy Naga broń. Modelka miała dotychczas czterech mężów - Dana Hayhursta, Ricka Salomona, Kida Rocka oraz Tommy'ego Lee. Przypomnijmy, że historia jej burzliwej relacji z perkusistą została nawet przedstawiona w dostępnym na Disney+ serialu Pam i Tommy. 58-latka do tej pory nie zmieniła jednak nazwiska. Okazuje się, że za jakiś czas może się to zmienić.
Dlaczego Pamela Anderson myśli nad zmianą nazwiska?
Pamela Anderson w przyszłości może zostać... Pamelą Hyytiäinen. W wywiadzie dla Vogue Scandinavia, który trafił do sieci na początku grudnia 2025 roku, modelka wyznała, że myśli o takiej zmianie, ponieważ zależy jej na pielęgnowaniu fińskiego dziedzictwa swojej rodziny. Chciałaby też oddać hołd swojemu dziadkowi - Hermanowi Hyytiäinen - który był dla niej szczególnie ważny:
Jak dowiedział się Vogue Scandinavia, rodzina Pameli Anderson używała nazwiska Hyytiäinen przed przybyciem do Kanady. Na miejscu zmienili je na bardziej północnoamerykańskie. Dziadek Pameli, Herman, uczył ją fińskiego w dzieciństwie. Modelka przyznała, że jako dziecko uważała go za ''magiczny język, którego nikt inny nie rozumiał''.
Źródło: Vogue Scandinavia