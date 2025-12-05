Reklama
Peaky Blinders - plakat, tytuł i data premiery filmu. Wiemy, kiedy wraca Tommy Shelby!

Nadchodzi kontynuacja Peaky Blinders. Ogłoszono oficjalne szczegóły pełnometrażowego filmu, który rozgrywa się po wydarzeniach z serialu. Mamy tytuł oraz datę premiery na platformie streamingowej.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
Peaky Blinders
Peaky Blinders - film fot. Robert Viglasky / Netflix
Netflix oficjalnie ogłasza, że film kontynuujący serial Peaky Blinders będzie nosić tytuł Peaky Blinders: The Immortal Man. Historia rozgrywa się po wydarzeniach z serialu. Ogłoszono również datę premiery - 20 marca 2026 roku w Netflixie. Natomiast 6 marca Amerykanie będą mogli obejrzeć film w kinach.

Peaky Blinders – co wiemy o filmie?

Szczegóły fabuły nadal są trzymane w tajemnicy, więc nie wiadomo, jak Steven Knight kontynuuje popularną historię. Knight otwarcie mówił, że historia opowiedziana w filmie to nie koniec Peaky Blinders, więc są plany na coś więcej. Nie wiadomo jednak, czy chodzi o kolejne pełnometrażowe produkcje, czy może kolejny serial.

Cillian Murphy powraca jako Tommy Shelby, a obok niego ponownie na ekranie pojawią się: Sophie Rundle (siostra Tommy'ego Ada Thorne), Stephen Graham (Hayden Stagg), Ned Dennehy (Charlie Strong), Packy Lee (Johnny Dogs) oraz Ian Peck (Curly).

Z nowych osób w obsadzie mamy takie nazwiska jak Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth oraz Jay Lycurgo. Reżyserem jest Tom Harper, który odpowiada za wiele odcinków serialu.

Źródło: informacja prasowa

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
Peaky Blinders
