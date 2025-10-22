Pan Mama z nowym dniem emisji. Będzie też emitowany na innym kanale

fot. TVP

Pan Mama to serial komediowy, który zadebiutował na antenie TVP1 1 marca 2025 roku. Produkcja jest adaptacją włoskiego formatu pod tytułem Il Mammo. Reżyserem polskiej wersji jest Jan Foryś, a scenarzystami są Kuba Wecsile, Filip Kasperaszek oraz Mariusz Pitura. W głównego bohatera serialu Pan Mama wciela się Paweł Domagała. Przypomnijmy, że fabuła serialu skupia się na Sylwestrze, samotnym ojcu trójki dzieci, który po śmierci żony musi zmierzyć się z wyzwaniami rodzicielstwa. Jest on z zawodu grafikiem i próbuje pogodzić pracę z opieką nad dziećmi i realizacją własnych marzeń. Serial przedstawia perypetie bohatera, który mimo trudności stara się stworzyć dla swoich dzieci ciepły i kochający dom. Aktualnie widzowie mogą oglądać 2. sezon produkcji, który wystartował w sobotę 6 września 2025. Okazuje się, że niebawem czeka ich istotna zmiana.

Pan Mama ze zmianami w emisji. Od kiedy?

W 2. sezonie serialu Sylwester naiwnie myślał, że w jego domu nie może być już większego zamieszania aż do… powrotu jego mamy (Dorota Pomykała), która zaczęła wprowadzać swoje porządki i ani myśli szybko wyjeżdżać. W życiu pana mamy pojawi się też nowa miłość – policjantka Klaudia (Aleksandra Pisula). Niestety dzieci Sylwestra wcale nie podzielą jego entuzjazmu i zaczną wymyślać coraz sprytniejsze sposoby, by ją zniechęcić. Klaudia jednak nie da za wygraną i podejmie desperacką misję zdobycia ich serc.

Dwa kolejne odcinki serialu Pan Mama telewidzowie obejrzą w niedzielę 26 października 2025 roku od 17:15 na antenie TVP2. Dotychczas produkcja była emitowana w soboty w TVP1 od 17:35.