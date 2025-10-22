placeholder
Reklama
placeholder

Pan Mama z nowym dniem emisji. Będzie też emitowany na innym kanale

Kolejne odcinki seriau Pan Mama będą emitowane w innym czasie niż dotychczas. Poznajcie szczegóły.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Pan Mama 
fot. TVP
Reklama

Pan Mama to serial komediowy, który zadebiutował na antenie TVP1 1 marca 2025 roku. Produkcja jest adaptacją włoskiego formatu pod tytułem Il Mammo. Reżyserem polskiej wersji jest Jan Foryś, a scenarzystami są Kuba Wecsile, Filip Kasperaszek oraz Mariusz Pitura. W głównego bohatera serialu Pan Mama wciela się Paweł Domagała. Przypomnijmy, że fabuła serialu skupia się na Sylwestrze, samotnym ojcu trójki dzieci, który po śmierci żony musi zmierzyć się z wyzwaniami rodzicielstwa. Jest on z zawodu grafikiem i próbuje pogodzić pracę z opieką nad dziećmi i realizacją własnych marzeń. Serial przedstawia perypetie bohatera, który mimo trudności stara się stworzyć dla swoich dzieci ciepły i kochający dom. Aktualnie widzowie mogą oglądać 2. sezon produkcji, który wystartował w sobotę 6 września 2025. Okazuje się, że niebawem czeka ich istotna zmiana. 

Pan Mama ze zmianami w emisji. Od kiedy?

W 2. sezonie serialu Sylwester naiwnie myślał, że w jego domu nie może być już większego zamieszania aż do… powrotu jego mamy (Dorota Pomykała), która zaczęła wprowadzać swoje porządki i ani myśli szybko wyjeżdżać. W życiu pana mamy pojawi się też nowa miłość – policjantka Klaudia (Aleksandra Pisula). Niestety dzieci Sylwestra wcale nie podzielą jego entuzjazmu i zaczną wymyślać coraz sprytniejsze sposoby, by ją zniechęcić. Klaudia jednak nie da za wygraną i podejmie desperacką misję zdobycia ich serc.

Dwa kolejne odcinki serialu Pan Mama telewidzowie obejrzą w niedzielę 26 października 2025 roku od 17:15 na antenie TVP2. Dotychczas produkcja była emitowana w soboty w TVP1 od 17:35. 

Źródło: Press

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Pan Mama 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 God of War
-
Plotka

Ruszył casting do serialowego God of War - oto najważniejsze role. Kto powinien zagrać Kratosa?

2 Fragment okładki książki
-

Znany pisarz wraca po niemal dekadzie z nową książką. To 900-stronicowy epos o smoku

3 13 dni do wakacji
-

13 dni do wakacji - polski horror online. Gdzie obejrzeć w streamingu?

4 Frankenstein
-

Frankenstein - nowy klip. Tak wygląda klasyk literatury grozy w wersji Netflixa

5 Marvel
-

Marvel 2026 - wszystkie filmy, seriale i gry. Nie tylko na Avengers: Doomsday warto czekać

6 Perswazje
-

Dakota Johnson zadebiutuje jako reżyserka. Jessica Alba w obsadzie A Tree Is Blue?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

8

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV