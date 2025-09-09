Patrick Schwarzenegger jest już po ślubie. Kim jest jego wybranka?

fot. HBO

O Patricku Schwarzeneggerze (Jeszcze większe dzieci, Schody) w ostatnim czasie zrobiło się szczególnie głośno za sprawą 3. sezonu serialu Biały Lotos, który można oglądać na platformie HBO Max. Przypomnijmy, że obecnie 31-letni syn Arnolda Schwarzeneggera i Marii Shriver wciela się w nim w pochodzącego z bogatej rodziny bohatera o imieniu Saxon. Na kilka dni przed premierą 3. sezonu Patrick pojawił się na jego uroczystej premierze w towarzystwie swoich bliskich, w tym między innymi swojej narzeczonej - Abby Champion. Para ogłosiła swoje zaręczyny w grudniu 2023 roku. Okazuje się, że aktor i amerykańska modelka są już po ślubie.

Patrick Schwarzenegger wziął ślub z Abby Champion

Patrick Schwarzenegger i Abby Champion zorganizowali ślub, który z pewnością na długo zapadnie w pamięć gościom. Jak dowiedział się portal Entertainment Weekly ceremonia odbyła się w sobotę 6 września 2025 roku w ekskluzywnym klubie golfowym Gozzer Ranch z widokiem na jezioro Couer d'Alene w północnej części stanu Idaho. Wiadomo też, że goście przybyli na ceremonię promem. Wśród nich znaleźli się między innymi rodzice Patricka oraz jego siostra Katherine, która wybrała się na ślub wraz ze swoim mężem Chrisem Prattem. Według ustaleń Daily Mail na miejscu nie zabrakło również członków dalszej rodziny oraz wielu znanych znajomych Patricka, w tym aktorów Roba Lowe'a oraz Jasona Isaacsa, który w 3. sezonie Białego Lotosu wciela się w ojca bohatera granego przez Patricka.

