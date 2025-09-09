placeholder
Reklama
placeholder

Patrick Schwarzenegger jest już po ślubie. Kim jest jego wybranka?

Patrick Schwarzenegger jakiś czas temu dał się poznać widzom z 3. sezonu Białego Lotosu. Na początku września 2025 roku o aktorze znów zrobiło się głośno, tym razem za sprawą jego ślubu. Szczegóły ceremonii zostały już ujawnione. Kim jest partnerka aktora?
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  ślub 
Patrick Schwarzenegger
Patrick Schwarzenegger jako Saxon w serialu Biały Lotos fot. HBO
Reklama

O Patricku Schwarzeneggerze (Jeszcze większe dzieci, Schody) w ostatnim czasie zrobiło się szczególnie głośno za sprawą 3. sezonu serialu Biały Lotos, który można oglądać na platformie HBO Max. Przypomnijmy, że obecnie 31-letni syn Arnolda Schwarzeneggera i Marii Shriver wciela się w nim w pochodzącego z bogatej rodziny bohatera o imieniu Saxon.  Na kilka dni przed premierą 3. sezonu Patrick pojawił się na jego uroczystej premierze w towarzystwie swoich bliskich, w tym między innymi swojej narzeczonej  - Abby Champion. Para ogłosiła swoje zaręczyny w grudniu 2023 roku. Okazuje się, że aktor i amerykańska modelka są już po ślubie.

Patrick Schwarzenegger wziął ślub z Abby Champion

Patrick Schwarzenegger i Abby Champion zorganizowali ślub, który z pewnością na długo zapadnie w pamięć gościom. Jak dowiedział się portal Entertainment Weekly ceremonia odbyła się w sobotę 6 września 2025 roku w ekskluzywnym klubie golfowym Gozzer Ranch z widokiem na jezioro Couer d'Alene w północnej części stanu Idaho. Wiadomo też, że goście przybyli na ceremonię promem. Wśród nich znaleźli się między innymi rodzice Patricka oraz jego siostra Katherine, która wybrała się na ślub wraz ze swoim mężem Chrisem Prattem. Według ustaleń Daily Mail na miejscu nie zabrakło również członków dalszej rodziny oraz wielu znanych znajomych Patricka, w tym aktorów Roba Lowe'a oraz Jasona Isaacsa, który w 3. sezonie Białego Lotosu wciela się w ojca bohatera granego przez Patricka. 

W poniższym wpisie możecie zobaczyć zdjęcia z ceremonii zrobione przez paparazzi:

Źródło: Entertainment Weekly / Daily Mail

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  ślub 
Patrick Schwarzenegger
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Samurai Fury
-

Furia samurajów! Zwiastun nowego kostiumowego akcyjniaka

2 Avengers: Doomsday
-

Tak Marvel zapowiada Avengers: Doomsday. Tajemnicza grafika od reżyserów

3 The Smashing Machine
-

Dwayne Johnson zachwyca kreacją aktorską - ileż tu emocji! Nowy zwiastun The Smashing Machine!

4 Nero
-

Oto francuski XVI-wieczny "John Wick". Zwiastun serialu kostiumowego Néro od Netflixa

5 10. Olaf (Kraina lodu)
-

Co dalej z Frozen 3? Na hit Disneya jeszcze poczekamy - prace postępują powoli

6 Rey Kylo Star Wars
-

Mąż Daisy Ridley nie wiedział, że jego nowy film zaczynał jako fanfik Reylo ze Star Wars

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV