fot. Instagram: @meadowalker

Reklama

Od śmierci Paula Walkera minęło już 12 lat. Przypomnijmy, że odtwórca roli Briana O'Connera z serii Szybcy i wściekli w wieku 40 lat zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło 30 listopada 2013 roku w południowej Kalifornii, w mieście Santa Clarita. Za kierownicą Porsche Carrery GT siedział jego kolega, który w wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w drzewo, po czym stanął w płomieniach. Paul Walker do dziś jest wspominany w mediach społecznościowych zarówno przez gwiazdy serii Szybcy i wściekli, jak i członków swojej rodziny.

Córka Paula Walkera pokazała zdjęcia z dzieciństwa

Meadow Walker ma już 27 lat. W 2021 roku wyszła za mąż za początkującego aktora i modela Louisa Thornton-Allana. Do ołtarza poprowadził ją sam Vin Diesel, który jest jej ojcem chrzestnym. W 2025 roku Meadow Walker po raz kolejny poszła w ślady gwiazdora i również podzieliła się wpisem z okazji rocznicy śmierci ojca. Oto co napisała:

12 lat bez ciebie... zawsze będę cię kochać.

Meadow dołączyła do wpisu serię trzech zdjęć, na których siedzi na blacie i z uśmiechem patrzy na Paula Walkera trzymającego talerz z deserem udekorowanym świeczkami. Wspomniany wpis możecie zobaczyć poniżej:

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Meadow Walker (@meadowwalker) ROZWIŃ ▼