UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Reklama

Marvel Studios w 2021 roku poważnie wziął się za promowanie Disney+, platformy streamingowej należącej do Disneya. Kinowe Uniwersum Marvela podbiło streaming nowymi serialami, które były powiązane z filmami, choć nie w sposób, który by satysfakcjonował większość widowni, która później oskarżała Dom Pomysłów o "rozwodnienie" narracji całego uniwersum. Wszystko zaczęło się od WandaVision. Warto jednak pamiętać o produkcjach, które powstawały przy okazji każdej takiej dużej premiery Disney+, ale i nie tylko, a których być może już nigdy nie zobaczymy. Chodzi o całą serię Marvel Studios: Assembled.

Josh Brolin wspomina przygodę z MCU. Jednoczęściowa piżama, kropki na twarzy i "jeden wielki żart"

Marvel Studios: Assembled było serią filmów dokumentalnych skupiających się na kulisach powstawania kolejnych wielkich premier - zarówno serialowych, jak i kinowych. Pierwszy taki ukazał się przy okazji premiery WandaVision. Z kolei w 2025 nie miał premiery żaden film z tej serii. Dlaczego tak się stało? Całość została anulowana przez Disneya, a DisInsider wytłumaczył powody takiej decyzji:

Insiderzy potwierdzają, że Disney i Marvel nie planują przywrócić serii w najbliższym czasie. Disney nie anulował jej dlatego, że ludzie jej nienawidzili. Powód jest dużo bardziej nudny - chodziło o pieniądze. Każda minuta kontentu na Disney+ kosztuje, nawet w przypadku filmu dokumentalnego, który w większości używa już nagranego materiału. Te koszty się na siebie nakładają, więc kiedy Disney spojrzał na statystyki oglądalności, to po prostu uznał, że nie opłaca się tej serii utrzymywać przy życiu. Ponura prawda na temat streamingu jest taka, że nawet niskobudżetowa seria dokumentalna musi się postarać, żeby usprawiedliwić swoje istnienie.

Marvel już wcześniej stracił wiarę w tę serię, ponieważ film dokumentalny związany z powstaniem serialu To zawsze Agatha miał premierę za darmo w serwisie YouTube i nie był dłużej ekskluzywny dla Disney+. To pokazuje, że już wtedy Disney uznał, że ten program nie jest w stanie zaciekawić konsumentów i zdecydowano się z niego ostatecznie w pełni zrezygnować.