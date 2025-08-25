Peacemaker tańczy w intro 2. sezonu serialu. Musicie to zobaczyć

fot. YouTube: DC

Pierwsze odcinki długo wyczekiwanego 2. sezonu serialu Peacemaker są już dostępne na platformie HBO Max. Wcielający się w tytułowego superbohatera John Cena już w styczniu 2025 roku zapowiedział, że widzowie i tym razem będą mogli spodziewać się tanecznego intro, którego wersja z 1. sezonu (premiera w 2022 roku), podbiła świat. Co ciekawe, Cena początkowo nie był przekonany, że wkroczenie w superbohaterski świat tanecznym krokiem będzie dobrym sposobem na wyróżnienie się na tle innych podobnych produkcji. Okazuje się, że aktor nie tylko zmienił zdanie, ale też zgodnie z zapowiedzią wystąpił w kolejnej tanecznej czołówce, która jest jeszcze bardziej zjawiskowa.

Tak wygląda intro 2. sezonu Peacemakera

Jeśli myśleliście, że hitowego intro 1. sezonu Peacemakera nie da się przebić - nic bardziej mylnego. W czołówce do 2. sezonu serialu John Cena ponownie stanął na wysokości zadania, tym razem przekraczając szczyt swoich możliwości na parkiecie. Jak można przeczytać w opisie kolejnej tanecznej czołówki:

Myśleliście, że intro pierwszego sezonu było szczytem możliwości? Zaraz podkręcimy tempo! 🤘Nowa czołówka drugiego sezonu PEACEMAKERA jest już dostępna! Odświeżony taniec ze wszystkimi znajomymi twarzami, świetnymi ruchami i epicką muzyką. To sprawia, że czołówka Peacemakera jest wyjątkowa.

Intro 2. sezonu Peacemakera możecie zobaczyć poniżej: