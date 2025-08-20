Reklama
Syn Philipa Seymoura Hoffmana poszedł w ślady ojca. Tak to skomentował

Philip Seymour Hoffmann był jednym z najwybitniejszych aktorów swego pokolenia​. Artysta doczekał się trójki dzieci, w tym syna Coopera. To właśnie on postanowił pójść w jego ślady. W jednym z wywiadów aktor odniósł się do swojej kariery i wyznał, co sądzi o ojcu.
Klaudia Woźniak
Tagi:  Philip Seymour Hoffman 
Phillip Seymour Hoffman i Cooper Hoffman fot. Amazon MGM Studios / Lionsgate
Philip Seymour Hoffman był jednym z najwybitniejszych i najbardziej znanych aktorów swojego pokolenia. Widzowie dobrze znają go z produkcji takich jak Magnolia, Boogie Nights, Utalentowany pan Ripley czy Capote, której zawdzięcza Oscara w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy. Artysta zmarł 2 lutego 2014  roku w wieku 46 lat po tym, jak przedawkował nark*tyki. Niedługo przed śmiercią zagrał Plutarcha Heavensbee w filmie Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2. Philip Seymour Hoffman osierocił trójkę dzieci - Tallulah, Willę i Coopera - których doczekał się ze swoją partnerką Mimi O'Donnell. Cooper Hoffman postanowił pójść w ślady ojca, debiutując w roli Gary'ego w filmie Paula Thomasa Andersona Licorice Plaza z 2021 roku. Już wtedy udowodnił, że odziedziczył talent aktorski. Rola ta przyniosła mu bowiem nominację do Złotego Globu. Już od 19 września w polskich kinach aktora będzie można z kolei oglądać w filmie Wielki marsz. Niedługo przed jego premierą Cooper Hoffman udzielił wywiadu, w którym miał okazję odnieść się do wybranej przez siebie ścieżki zawodowej

Syn Philipa Seymoura Hoffmana wspomniał o ojcu

Cooper Hoffman miał okazję odnieść się do swojej kariery w rozmowie z magazynem GQ. 22-latek wspomniał wtedy, że - gdyby jego ojciec żył - obawiałby się oceniania umiejętności syna:

To mój ulubiony aktor, ale jest też moim tatą. Poza tym jego tutaj nie ma. Wielu ludzi ubóstwia swoich rodziców, bo są wspaniałymi rodzicami. Co innego ubóstwiać rodzica, bo kocha się jego sztukę. Tak więc choć bardzo bym chciał, żeby tu był, abym mógł porozmawiać z nim o aktorstwie, jednocześnie obawiałbym się tego, że zobaczy moją pracę i będzie ją oceniał. Niekoniecznie by ją oceniał, bo był bardzo empatyczną osobą i pewnie – mam taką nadzieję – przez cały czas trzymałby mnie za rękę.

Poza wcześniej wspomnianymi produkcjami Cooper Hoffman zagrał między innymi w dostępnych na platformie HBO Max filmach Dzikot i Saturday Night. Ponadto można go oglądać w dostępnym na Prime Video filmie Mistrzowie zbrodni

Zrzut ekranu z platformy XX: @DiscussingFilm

Źródło: GQ

Klaudia Woźniak
