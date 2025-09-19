Piernikowe serce z Sochą, Kurdej-Szatan i Roznerskim w obsadzie. O czym będzie film?

fot. TVP

Piernikowe serce będzie filmem pachnącym ciepłem świątecznej kuchni, brzmiącym niczym rozmowy prowadzone do późna i wyglądającym jak rozświetlony zimą Toruń, w którym toczy się akcja – od jarmarku bożonarodzeniowego po urokliwe zaułki starówki. Reżyserem produkcji jest Piotr Wereśniak, a jej scenariusz jest inspirowany powieścią Agnieszki Lis zatytułowaną Marcepanowa miłość.

Piernikowe serce: o czym jest film?

Fabuła filmu Piernikowe serce łączy w sobie ciepło świątecznej atmosfery z pytaniami o przebaczenie, drugą szansę i siłę rodzinnych więzi. Wigilia w domu babci Melanii zapowiada się jak co roku – wielki stół, a przy nim niekończące się rozmowy i odrobina napięcia, które zawsze towarzyszy spotkaniu trzech pokoleń. Tym razem jednak następuje pewna zmiana Szesnastoletni Janek, trochę nieśmiały i wrażliwy, trafi w sam środek rodzinnej układanki. To właśnie tutaj pozna Zuzę – sąsiadkę babci, dziewczynę z błyskiem w oku, odważną i szczerą, której nie da się przeoczyć. Spotkają się przypadkiem, ale bardzo szybko staną się sobie potrzebni. Ich relacja daje początek wzruszającej opowieści - – o pierwszym zauroczeniu, odwadze bycia sobą i trudnych decyzjach. W tle równocześnie toczy życie się całej rodziny. Emocji dostarczają takie sytuacje jak: powroty do miasta po latach, dawne uczucia, które wciąż tlą się w sercu potrafiąc zranić, i sekrety, które mogą podzielić, ale też – przy wigilijnym stole – połączyć. Dagmara, córka Melanii, próbuje poskładać swoje życie i ponownie otworzyć kawiarnię, Cezary i Justyna muszą zmierzyć się z targającymi nimi emocjami. Za to influencerka Samanta i jej mąż Paweł wnoszą do świątecznego zamieszania szczyptę humoru i współczesności.

Piernikowe serce: obsada

W obsadzie filmu Piernikowe serce znaleźli się m.in.

Małgorzata Socha

Barbara Kurdej-Szatan

Mikołaj Roznerski

Katarzyna Żak

Piotr Głowacki

Olga Bołądź

Stefan Pawłowski

Jakub Strach

Weronika Mania

Piernikowe serce: kiedy premiera?

Film Piernikowe serce będzie można oglądać w kinach od 28 listopada 2025 roku.