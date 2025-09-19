Piernikowe serce z Sochą, Kurdej-Szatan i Roznerskim w obsadzie. O czym będzie film?
Piernikowe serce to świąteczna komedia, która trafi do kin pod koniec listopada 2025 roku. Poznajcie szczegóły tej produkcji.
Piernikowe serce będzie filmem pachnącym ciepłem świątecznej kuchni, brzmiącym niczym rozmowy prowadzone do późna i wyglądającym jak rozświetlony zimą Toruń, w którym toczy się akcja – od jarmarku bożonarodzeniowego po urokliwe zaułki starówki. Reżyserem produkcji jest Piotr Wereśniak, a jej scenariusz jest inspirowany powieścią Agnieszki Lis zatytułowaną Marcepanowa miłość.
Piernikowe serce: o czym jest film?
Fabuła filmu Piernikowe serce łączy w sobie ciepło świątecznej atmosfery z pytaniami o przebaczenie, drugą szansę i siłę rodzinnych więzi. Wigilia w domu babci Melanii zapowiada się jak co roku – wielki stół, a przy nim niekończące się rozmowy i odrobina napięcia, które zawsze towarzyszy spotkaniu trzech pokoleń. Tym razem jednak następuje pewna zmiana Szesnastoletni Janek, trochę nieśmiały i wrażliwy, trafi w sam środek rodzinnej układanki. To właśnie tutaj pozna Zuzę – sąsiadkę babci, dziewczynę z błyskiem w oku, odważną i szczerą, której nie da się przeoczyć. Spotkają się przypadkiem, ale bardzo szybko staną się sobie potrzebni. Ich relacja daje początek wzruszającej opowieści - – o pierwszym zauroczeniu, odwadze bycia sobą i trudnych decyzjach. W tle równocześnie toczy życie się całej rodziny. Emocji dostarczają takie sytuacje jak: powroty do miasta po latach, dawne uczucia, które wciąż tlą się w sercu potrafiąc zranić, i sekrety, które mogą podzielić, ale też – przy wigilijnym stole – połączyć. Dagmara, córka Melanii, próbuje poskładać swoje życie i ponownie otworzyć kawiarnię, Cezary i Justyna muszą zmierzyć się z targającymi nimi emocjami. Za to influencerka Samanta i jej mąż Paweł wnoszą do świątecznego zamieszania szczyptę humoru i współczesności.
Piernikowe serce: obsada
W obsadzie filmu Piernikowe serce znaleźli się m.in.
- Małgorzata Socha
- Barbara Kurdej-Szatan
- Mikołaj Roznerski
- Katarzyna Żak
- Piotr Głowacki
- Olga Bołądź
- Stefan Pawłowski
- Jakub Strach
- Weronika Mania
Piernikowe serce: kiedy premiera?
Film Piernikowe serce będzie można oglądać w kinach od 28 listopada 2025 roku.
Źródło: TVP