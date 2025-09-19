Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Piernikowe serce z Sochą, Kurdej-Szatan i Roznerskim w obsadzie. O czym będzie film?

Piernikowe serce to świąteczna komedia, która trafi do kin pod koniec listopada 2025 roku. Poznajcie szczegóły tej produkcji.
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  piernikowe serce 
fot. TVP
Reklama

Piernikowe serce będzie filmem pachnącym ciepłem świątecznej kuchni, brzmiącym niczym rozmowy prowadzone do późna i wyglądającym jak rozświetlony zimą Toruń, w którym toczy się akcja – od jarmarku bożonarodzeniowego po urokliwe zaułki starówki. Reżyserem produkcji jest Piotr Wereśniak, a jej scenariusz  jest inspirowany powieścią Agnieszki Lis zatytułowaną Marcepanowa miłość

Piernikowe serce: o czym jest film?

Fabuła filmu Piernikowe serce łączy w sobie ciepło świątecznej atmosfery z pytaniami o przebaczenie, drugą szansę i siłę rodzinnych więzi. Wigilia w domu babci Melanii zapowiada się jak co roku – wielki stół, a przy nim niekończące się rozmowy i odrobina napięcia, które zawsze towarzyszy spotkaniu trzech pokoleń. Tym razem jednak następuje pewna zmiana Szesnastoletni Janek, trochę nieśmiały i wrażliwy, trafi w sam środek rodzinnej układanki. To właśnie tutaj pozna Zuzę – sąsiadkę babci, dziewczynę z błyskiem w oku, odważną i szczerą, której nie da się przeoczyć. Spotkają się przypadkiem, ale bardzo szybko staną się sobie potrzebni. Ich relacja daje początek wzruszającej opowieści - – o pierwszym zauroczeniu, odwadze bycia sobą i trudnych decyzjach. W tle równocześnie toczy życie się całej rodziny. Emocji dostarczają takie sytuacje jak: powroty do miasta po latach, dawne uczucia, które wciąż tlą się w sercu potrafiąc zranić, i sekrety, które mogą podzielić, ale też – przy wigilijnym stole – połączyć. Dagmara, córka Melanii, próbuje poskładać swoje życie i ponownie otworzyć  kawiarnię, Cezary i Justyna muszą zmierzyć się z targającymi nimi  emocjami. Za to influencerka Samanta i jej mąż Paweł wnoszą do świątecznego zamieszania szczyptę  humoru i współczesności.

Piernikowe serce: obsada

W obsadzie filmu Piernikowe serce znaleźli się m.in. 

  • Małgorzata Socha
  • Barbara Kurdej-Szatan
  • Mikołaj Roznerski
  • Katarzyna Żak
  • Piotr Głowacki
  • Olga Bołądź
  • Stefan Pawłowski
  • Jakub Strach 
  • Weronika Mania

Piernikowe serce: kiedy premiera?

Film Piernikowe serce będzie można oglądać w kinach od 28 listopada 2025 roku. 

 

Źródło: TVP

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  piernikowe serce 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Odwilż
-

Polski hit HBO Max wraca. Oto zwiastun 3. sezonu

2 DEADPOOL/BATMAN #1 - Logo
-

Crossover DC i Marvela wielkim hitem. "Dziecko" Lobo i Wolverine'a z epicką okładką

3 Jesienne premiery HUAWEI 2025
-

Paryska premiera nowych przenośnych gadżetów HUAWEI

4 Myszka Miki
-

Szykuje się bojkot Disneya? Chodzi o anulowanie programu Jimmy'ego Kimmela

5 Extra Large Totoro
-

Największa maskotka Totoro wraca do sprzedaży. Cena zwala z nóg

6 Ghost of Yotei
-

Czas rozpocząć polowanie w Ghost of Yotei! Zobaczcie nowy zwiastun gry z polskim dubbingiem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

Reklama
placeholder
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jest komentarz

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jes...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV