placeholder
Reklama
placeholder

Pies nominowany do 'ludzkiej' nagrody filmowej. To pierwszy raz w historii

Pies, który zagrał w głośno komentowanej produkcji z 2025 roku, otrzymał historyczną nominację do nagrody filmowej. Za co został wyróżniony i kiedy stanie się jasne, czy to właśnie do niego trafi statuetka?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  statuetka 
Good Boy nominacja
Zdjęcie z filmu Good Boy fot. IMDb
Reklama

Pod koniec października 2025 roku do polskich kin trafił horror Good Boy. Jego głównym bohaterem jest pies o imieniu Indy, który musi zawalczyć z siłami nadprzyrodzonymi, aby uratować swojego właściciela, kiedy oboje przeprowadzają się do domu na wsi. Ta nietypowa produkcja wzbudziła zainteresowanie nie tylko wśród internautów, ale też krytyków. Na pozytywne recenzje nie trzeba było długo czekać. Spora część z nich jest zdania, że psi aktor zasłużył na nominację do Oscara. Choć jeszcze jej nie otrzymał, może się już pochwalić historyczną nominacją do innej nagrody filmowej.

Pies z filmu Good Boy ma szansę na statuetkę  

Twórcy horroru Good Boy mają powody do radości. Pies odgrywający główną rolę pod koniec listopada 2025 roku został bowiem nominowany do nagrody Astra Film Awards w kategorii Najlepszy aktor w horrorze lub thrillerze. Indy zapisał się tym samym w historii kina jako pierwszy pies nominowany do głównej nagrody aktorskiej, która wcześniej przyznawana była wyłącznie ludziom. Ceremonia wręczenia nagród została zaplanowana na 9 stycznia 2026 roku. 

Warto wspomnieć, że Indy nie jest pierwszym psem, który został wyróżniony przez członków branży filmowej. Znane z ekranu psy w przyszłości wyróżnił Festiwal Filmowy w Cannes, który przyznaje nagrodę Palm Dog Award. Jakiś czas temu otrzymał ją Messi, pamiętny border collie z filmu Anatomia upadku.

Good Boy - zwiastun 

Źródło: theastras.com

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  statuetka 
Good Boy nominacja
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,2

2025
Good Boy Komedia

Najnowsze

1 Dom Dobry
-

Dom Dobry pnie się na podium oglądalności. Coraz wyższe wyniki filmu Smarzowskiego

2 Rzeźba - The Game Awards 2025
-

Z okazji The Game Awards 2025 na pustyni pojawiła się tajemnicza rzeźba. Internauci snują teorie

3 Avatar 3 - James Cameron
-

James Cameron o AI: "Dla mnie to wielkie "nie, dziękuję". To coś przerażającego"

4 Hollow Knight: Silksong
-

Twórcy Hollow Knight: Silksong nie pojawią się na The Game Awards 2025? Powód zaskakuje

5 Scarlett Johansson
-

Scarlett Johansson broni Woody'ego Allena. Aktorka od lat jest po stronie reżysera

6 Marvel Studios: Assembled
-
Plotka

Seria Assembled została anulowana. Jaki jest powód?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

4

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

7

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

9

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

10

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspirowane filmem?

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspir...

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV