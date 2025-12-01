Pies nominowany do 'ludzkiej' nagrody filmowej. To pierwszy raz w historii

fot. IMDb

Pod koniec października 2025 roku do polskich kin trafił horror Good Boy. Jego głównym bohaterem jest pies o imieniu Indy, który musi zawalczyć z siłami nadprzyrodzonymi, aby uratować swojego właściciela, kiedy oboje przeprowadzają się do domu na wsi. Ta nietypowa produkcja wzbudziła zainteresowanie nie tylko wśród internautów, ale też krytyków. Na pozytywne recenzje nie trzeba było długo czekać. Spora część z nich jest zdania, że psi aktor zasłużył na nominację do Oscara. Choć jeszcze jej nie otrzymał, może się już pochwalić historyczną nominacją do innej nagrody filmowej.

Pies z filmu Good Boy ma szansę na statuetkę

Twórcy horroru Good Boy mają powody do radości. Pies odgrywający główną rolę pod koniec listopada 2025 roku został bowiem nominowany do nagrody Astra Film Awards w kategorii Najlepszy aktor w horrorze lub thrillerze. Indy zapisał się tym samym w historii kina jako pierwszy pies nominowany do głównej nagrody aktorskiej, która wcześniej przyznawana była wyłącznie ludziom. Ceremonia wręczenia nagród została zaplanowana na 9 stycznia 2026 roku.

Warto wspomnieć, że Indy nie jest pierwszym psem, który został wyróżniony przez członków branży filmowej. Znane z ekranu psy w przyszłości wyróżnił Festiwal Filmowy w Cannes, który przyznaje nagrodę Palm Dog Award. Jakiś czas temu otrzymał ją Messi, pamiętny border collie z filmu Anatomia upadku.

