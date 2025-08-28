Czarna perła kapitana Jacka Sparrowa doczekała się wersji LEGO. Robi wrażenie?
Fani klocków LEGO będą mogli wyruszyć w rejs życia na pokładzie pirackiego statku kapitana Jacka Sparrowa za sprawą naprawdę imponującego zestawu. Zestaw inspirowany okrętem zwanym Czarną Perłą skrywa liczne niespodzianki. Ile kosztuje?
Producenci klocków LEGO niejednorodnie udowodnili, że potrafią stworzyć naprawdę imponujące zestawy dla dorosłych, w tym te, które idealnie sprawdzą się dla fanów kina. Okazuje się, że już we wrześniu 2025 roku do ich grona dołączy okręt doskonale znany fanom serii Piraci z Karaibów. Czarna Perła Jacka Sparrowa została odwzorowana z niezwykłą dbałością o szczegóły. Poza samym okrętem kryjącym liczne niespodzianki do zestawu dołączone zostały minifigurki bohaterów serii. Jak prezentuje się zestaw i ile trzeba za niego zapłacić?
Tak wygląda Czarna perła Jacka Sparrowa w wersji LEGO
''Wyrusz w rejs życia na pokładzie pirackiego statku kapitana Jacka! To twoja szansa na poszukiwanie niezliczonych skarbów z jego barwną załogą awanturników!'' - tak brzmi zapowiedź zestawu Czarna Perła, który trafi do sklepu LEGO 15 września 2025 roku. Będzie można go kupić za 1499,99 złotych. Składający się z 2862 elementów okręt ma 64 cm wysokości, 64 cm długości i 23 cm szerokości. Mieszczą się tam między innymi ruchome stery, kwatera kapitana Jacka Sparrowa oraz łódź wiosłową, którą można odczepić. Poza tym w zestawie znalazło się 8 minifigurek. Poza kapitanem Jackiem Sparrowem wśród nich znalazły się te inspirowane następującymi postaciami: Elizabeth Swan, Will Turner, Hector Barbossa, Pan Cotton, Marty oraz Anamaria.
W mediach społecznościowych LEGO pojawiło się nagranie, w którym można zobaczyć, jak prezentuje się zestaw. Znajdziecie je poniżej:
Źródło: LEGO