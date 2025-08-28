placeholder
Czarna perła kapitana Jacka Sparrowa doczekała się wersji LEGO. Robi wrażenie?

Fani klocków LEGO będą mogli wyruszyć w rejs życia na pokładzie pirackiego statku kapitana Jacka​ Sparrowa za sprawą naprawdę imponującego zestawu. Zestaw inspirowany okrętem zwanym Czarną Perłą skrywa liczne niespodzianki. Ile kosztuje?
Klaudia Woźniak
Tagi:  Piraci z Karaibów 
Jack Sparrow lego
Okręt z filmu Piraci z Karaibów fot. LEGO / Disney
Producenci klocków LEGO niejednorodnie udowodnili, że potrafią stworzyć naprawdę imponujące zestawy dla dorosłych, w tym te, które idealnie sprawdzą się dla fanów kina. Okazuje się, że już we wrześniu 2025 roku do ich grona dołączy okręt doskonale znany fanom serii Piraci z Karaibów. Czarna Perła Jacka Sparrowa została odwzorowana z niezwykłą dbałością o szczegóły. Poza samym okrętem kryjącym liczne niespodzianki do zestawu dołączone zostały minifigurki bohaterów serii. Jak prezentuje się zestaw i ile trzeba za niego zapłacić?

Tak wygląda Czarna perła Jacka Sparrowa w wersji LEGO

''Wyrusz w rejs życia na pokładzie pirackiego statku kapitana Jacka! To twoja szansa na poszukiwanie niezliczonych skarbów z jego barwną załogą awanturników!'' - tak brzmi zapowiedź zestawu Czarna Perła, który trafi do sklepu LEGO 15 września 2025 roku. Będzie można go kupić za 1499,99 złotych. Składający się z 2862 elementów okręt ma 64 cm wysokości, 64 cm długości i 23 cm szerokości. Mieszczą się tam między innymi ruchome stery, kwatera kapitana Jacka Sparrowa oraz łódź wiosłową, którą można odczepić. Poza tym w zestawie znalazło się 8 minifigurek. Poza kapitanem Jackiem Sparrowem wśród nich znalazły się te inspirowane następującymi postaciami: Elizabeth Swan, Will Turner, Hector Barbossa, Pan Cotton, Marty oraz Anamaria.

W mediach społecznościowych LEGO pojawiło się nagranie, w którym można zobaczyć, jak prezentuje się zestaw. Znajdziecie je poniżej:

Źródło: LEGO

