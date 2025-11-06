fot. materiały prasowe TV4

Policjantki i Policjanci to serial, który od wielu lat jest uwielbiany przez widzów TV4. Akcja produkcji dzieje się we Wrocławiu i w okolicznych miejscowościach. Głównymi bohaterami są tytułowi policjantki i policjanci patrolujący ulice dużego miasta i spotykający się z jego mieszkańcami, którzy swoimi zeznaniami ułatwiają bądź utrudniają im pracę. Zazwyczaj w odcinku występuje jedna para policjantów. Serial zadebiutował we wrześniu 2014 roku i wciąż cieszy się popularnością. Aktualnie fani mogą oglądać jego 23. sezon. Do tej pory wyemitowano 1353 odcinki. W najbliższym epizodzie wystąpi gość specjalny.

Policjantki i Policjanci: Daniel Midas zagrał w serialu

Daniel Midas, który nazywany bywa królem stand-upu, postanowił spróbować swoich sił w fabule. Wystąpi w serialu u boku m.in. Anny Bosak-Machnickiej i Wojciecha Sikory, należących do głównej obsady serialu. Komik, który ogromną popularność zdobył dzięki satyrycznemu cyklowi internetowemu zatytułowanemu Szopka dla reportera, w Policjantkach i Policjantach zagrał samego siebie, choć jego ekranowe perypetie to już dzieło scenarzystów.

Historia rozpoczyna się, gdy Daniel Midas podczas nagrywania wideo w plenerze dostrzeże kobietę usiłującą wyrwać się szarpiącemu ją za rękę napastnikowi. Mężczyzna błyskawicznie rzuci się na pomoc i bez trudu odciągnie mężczyznę, nad którym znacznie będzie górować posturą. Unieruchomi go, ale kiedy będzie chciał, by poszkodowana zadzwoniła na policję, ta ucieknie. Sam wezwie więc pomoc i przytrzyma sprawcę aż do przybycia patrolu. Wkrótce okaże się, że banalna interwencja to dla policjantów początek bardzo skomplikowanej sprawy, której ciąg dalszy będzie śmiertelnie niebezpieczny dla uczestników zajścia, bowiem wszyscy znajdą się na linii ognia mafijnych porachunków… W jaki sposób zostanie w nie wplątany popularny stand-uper? Czy wyjdzie bez szwanku ze strzelaniny? Jak poradzi sobie z aktorskimi zadaniami Daniel Midas?

Kim jest Daniel Midas?

Daniel Midas działa na scenie komediowej od 2021 roku. Na swoim koncie ma już dwa pełnometrażowe programy: Sprawa dla Stand-upera oraz Pokaz magi. Obecnie przemierza Polskę z trzecim programem Złote myśli oraz prowadzi na YouTubie cykl pod tytułem Daniel Midas Show, w którym porusza tematy, które go interesują i śmieszą. Prywatnie - bardzo pozytywny i zawsze uśmiechnięty chłopak. Ma dwa metry wzrostu, więc jak go poprosicie to pewnie zdejmie Wam coś z górnej półki. Komik chroni swoje życie prywatne, dlatego niewiele o nim wiemy.

Odcinek serialu Policjantki i Policjanci z Danielem Midasem zostanie wyemitowany w czwartek 6 listopada 2025 roku o 19:00 w TV4.