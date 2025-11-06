Canal+ - nowości na listopad 2025. Nowy sezon The Office PL, Reagan i inne

fot. materiały prasowe

W listopadzie na CANAL+ trafi kilka ciekawych nowości. Z nowymi sezonami powrócą: komediowy serial The Office PL oraz El Inmortal. Ponadto w serwisie będą dostępne takie filmy, jak oscarowa Dziewczyna z igłą oraz biograficzny Reagan z Dennisem Quaidem. Z kolei na miłośników horrorów będzie czekać Abigail oraz Kruk.

Sprawdźcie pełną rozpiskę nowości na listopad poniżej.

CANAL+ - nowości na listopad 2025

Kruk

Już dostępny

Remake kultowego „The Crow” z 1994 roku, opartego na komiksie James O’Barra. Film opowiada historię zakochanych Shelley i Erica, którzy pragną rozpocząć nowe życie, z dala od przestępczego świata. Przeszłość nie pozwala im jednak o sobie zapomnieć. Gdy oboje padają ofiarami brutalnego morderstwa, Eric u progu zaświatów otrzymuje propozycję nie do odrzucenia. Aby ocalić duszę ukochanej przed potępieniem, musi powrócić na ziemię i wymierzyć sprawiedliwość tym, którzy odebrali im życie. Tak rozpoczyna się jego krwawa odyseja przez świat żywych i umarłych.

fot. Larry Horricks / Lionsgate

Hellboy: Wzgórze Nawiedzonych

Premiera 6 listopada

Czwarta część słynnej serii zabiera widzów ponownie w świat Hellboya i młodej agentki specjalnej Song, którzy wyruszają w górskie rejony, gdzie żyje odizolowana społeczność oddająca cześć mrocznym siłom. Ich zadaniem jest odnalezienie potężnego czarownika, który uciekł z odosobnienia i prawdopodobnie ukrywa się w okolicy. Nie wiedzą jednak, że trafili w sam środek starcia dwóch pradawnych potęg czerpiących moc spoza tego świata. W towarzystwie niewidomego księdza, będącego ekspertem od czarnej magii, oraz zbiegłego żołnierza, Hellboy i Song muszą powstrzymać nadchodzący rytuał, mający przywrócić do życia demoniczną istotę o niewyobrażalnej sile.

foto. materiały prasowe

Wrooklyn Zoo

Premiera 8 listopad

Film w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego ("Ślepnąc od świateł"), który łączy na ekranie dwa, pozornie odmienne światy – charyzmatycznego skejta Kosy i wywodzącej się z tradycyjnej rodziny, romskiej dziewczyny Zory. Kiedy ta dwójka spotyka się i rodzi się między nimi uczucie, nie ma siły, która by mogła ich rozdzielić. Produkcja zdobyła nagrodę na FPFF w Gdyni w 2024 roku w kategorii najlepszy montaż.

fot. Wojciech Januszewski

Dziewczyna z igłą

Premiera 11 listopada

Mroczny, intymny i zdecydowanie wart obejrzenia film Magnusa Von Horna zdobył wiele nagród na festiwalach, w tym również nominację do Oscara w 2025 roku, walcząc o tytuł najlepszego filmu międzynarodowego. Przedstawiona na ekranie Kopenhaga roku 1919 to pole walki dla Karoline, żyjącej na skraju ubóstwa pracownicy fabryki, której losy odmieniają się na zawsze, gdy poznaje Dagmar, kobietę prowadzącą sklep oraz skrywającą okrutną tajemnicę. Minimalistyczne zdjęcia autorstwa Michała Dymka idealnie wpisują się w klimat opowieści, nawiązując estetyką do wczesnego kina i wprowadzając widza w stan pełnego skupienia.

fot. Nordisk Film Production // Creative Alliance // Lava Films

Cat’s Eyes

Premiera 11 listopada

Ośmioodcinkowy serial francuskiej produkcji, opowiadający historię dwóch sióstr, które za dnia prowadzą paryską kawiarnię, a nocą… kradną dzieła sztuki. Celem kobiet staje się odzyskanie kolekcji ich, zmarłego w tajemniczym pożarze, ojca. Siostry Chamade rozpoczynają skomplikowaną grę z policją, której przewodniczy były partner jednej z nich.

fot. © MMXXIV TF1 - BIG BAND STORY

El Inmortal

Premiera 12 listopada

José Antonio, znany jako El Inmortal, cudem przeżył zamach na swoje życie. Choć wyszedł z niego okaleczony, to jeszcze bardziej niż wcześniej kieruje nim pragnienie zemsty na Faustim, który odebrał mu przez lata budowane władzę i wpływy. Teraz były król madryckiego półświatka nie cofnie się przed niczym. Rozpoczyna bezwzględną i krwawą wojnę, by doprowadzić do śmierci swojego wroga.

fot. Telefónica Audiovisual Digital, SLU

The Office PL

Premiera 14 listopada

Kolejny sezon kultowego serialu, który pokazuje polską, biurową rzeczywistość w krzywym zwierciadle. Siedleckiemu biuru „Kropliczanki” grożą przenosiny, a powodem jest… romans Michała Holca! Nikt nie może iść spokojnie na urlop, a wszelkie znane dotąd metody zapanowania nad stresem zawodzą, prowadząc jak zwykle do pełnych cringe’u i śmiechu wydarzeń. Obok znanych i lubianych gwiazd serialu, w piątym sezonie widzowie będą mogli oglądać na ekranie gościnny występ Joanny Kulig czy Pawła Deląga.

The Office PL - oficjalny kadr z 5. sezonu

Reagan

Premiera 15 listopada

Od kariery aktorskiej do posady prezydenta – ta produkcja opowiada losy Ronalda Reagana, czterdziestego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który poświęcił swoją polityczną karierę walce z totalitaryzmem. Akcja filmu opowiadana jest z perspektywy Wiktora Pietrowicza, byłego agenta KGB, który obserwował Reagana za czasów jego kariery w Hollywood. W głównej roli Dennis Quaid.

fot. materiały prasowe

Król kręgli

Premiera 18 listopada

To komedia sportowa, która porywa ekscentryzmem i barwną, niekonwencjonalną narracją. Głównym bohaterem filmu jest Walt, pracujący w zrujnowanej kręgielni AlleyCatz w roli barmana. Gdy na jaw wychodzi jego niecodzienny talent do gry w bowling, wraz ze swoją przyjaciółką Skunk rusza na podbój turniejów, by uratować kręgielnię przed zamknięciem.

fot. materiały prasowe // dystr. Kino Świat 2025

Abigail

Premiera 21 listopada

Kiedy dwunastoletnia baletnica, córka wpływowego bossa świata przestępczego, zostaje uprowadzona, jej porywacze żądają okupu w wysokości 50 milionów dolarów. Czekając na pieniądze, zmuszeni są pilnować dziewczynkę w odizolowanej rezydencji. Szybko jednak sytuacja wymyka się spod kontroli. Przestępcy zaczynają znikać jeden po drugim, a ci, którzy pozostali, z rosnącym przerażeniem uświadamiają sobie, że wcale nie są strażnikami ofiary, lecz role zupełnie się odwróciły…

fot. Bernard Walsh // Universal Pictures

Quebonafide: Północ / Południe

Premiera 22 listopada

To wydarzenie artystyczne, które łączy w sobie musical, film oraz intymny monolog Quebonafide. Artysta zabiera swoich fanów w podróż do swojej przeszłości, wracając z niezwykle osobistym projektem, łączącym różne wymiary artystyczne. Film przeplatany jest dokumentalnymi materiałami z życia Kuby, budując złożony portret artysty. To pozycja obowiązkowa dla wszystkich kochających muzykę i ciekawych jej świata pokazanego zza kulis.

fot. materiały prasowe

Megamocny kontra syndykat zagłady

Premiera 23 listopada

Kontynuacja hitu familijnego sprzed 15 lat, który powraca z kolejnymi wciągającymi przygodami. Lubiany przez wszystkich bohater, od dawna znajdujący się już po dobrej stronie, musi udawać złoczyńcę, by powstrzymać dawnych współpracowników i ochronić Metropolis.

fot. materiały prasowe

