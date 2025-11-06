FKA Twigs jako Maryja - zdjęcia. Afera o kolor skóry, pochodzenie i operacje

fot. ABC

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że Kasia Smutniak, polska aktorka, otrzymała rolę Maryi w nadchodzącej Pasji 2 od Mela Gibsona. To nie jedyna Maryja, którą niebawem zobaczymy na ekranach kin. Warto pamiętać o filmie Syn przeznaczenia - horrorze tylko dla dorosłych, który też przedstawi losy rodziny Jezusa. W roli Matki ujrzymy aktorkę FKA Twigs, znaną m.in. z ostatniego Kruka z Billem Skarsgardem.

W serwisie X pojawiły się pierwsze zdjęcia Maryi z nadchodzącego filmu:

W komentarzach można zauważyć oburzenie z powodu pochodzenia i koloru skóry aktorki. Pochodzi z Wielkiej Brytanii, ale ma też jamajsko-hiszpańskie korzenie. Innym zarzutem w jej kierunku jest tak zwana w Internecie "instagramowa twarz". Mianem tym określa się osoby, które wyglądają "zbyt współcześnie", aby grać w produkcjach, których akcja ma miejsce w dalekiej przeszłości. Pojawia się również zarzut braku naturalności i stosowania operacji plastycznych. Co Wy sądzicie o FKA Twigs w roli Maryi?

Syn przeznaczenia - o czym jest?

Film przedstawia mroczną historię rodziny ukrywającej się w Egipcie w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Syn, określany w zarysie opowieści Chłopcem, pod wpływem innego dziecka przejdzie tajemniczą przemianę i zacznie buntować się przeciwko swojemu ojcu, Cieśli, ujawniając jednocześnie fakt posiadania nadnaturalnych mocy. Ich manifestacja sprawi, że cała rodzina będzie musiała zmagać się z nowymi zagrożeniami – także tymi mającymi nadprzyrodzony charakter.

Kiedy premiera The Carpenter’s Son? Film ma wyjść jesienią 2025 roku, jednak nie ujawniono dokładnej daty premiery.