FKA Twigs jako Maryja - zdjęcia. Afera o kolor skóry, pochodzenie i operacje

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia przedstawiające Maryję z filmu Syn przeznaczenia, którą zagrała FKA Twigs. Od razu po tym pojawiły się niepochlebne komentarze.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
FKA Twigs fot. ABC
Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że Kasia Smutniak, polska aktorka, otrzymała rolę Maryi w nadchodzącej Pasji 2 od Mela Gibsona. To nie jedyna Maryja, którą niebawem zobaczymy na ekranach kin. Warto pamiętać o filmie Syn przeznaczenia - horrorze tylko dla dorosłych, który też przedstawi losy rodziny Jezusa. W roli Matki ujrzymy aktorkę FKA Twigs, znaną m.in. z ostatniego Kruka z Billem Skarsgardem.

Daniel Craig o cameo w Star Wars. Strój szturmowca to śmierdząca katorga

W serwisie X pojawiły się pierwsze zdjęcia Maryi z nadchodzącego filmu:

W komentarzach można zauważyć oburzenie z powodu pochodzenia i koloru skóry aktorki. Pochodzi z Wielkiej Brytanii, ale ma też jamajsko-hiszpańskie korzenie. Innym zarzutem w jej kierunku jest tak zwana w Internecie "instagramowa twarz". Mianem tym określa się osoby, które wyglądają "zbyt współcześnie", aby grać w produkcjach, których akcja ma miejsce w dalekiej przeszłości. Pojawia się również zarzut braku naturalności i stosowania operacji plastycznych. Co Wy sądzicie o FKA Twigs w roli Maryi?

Syn przeznaczenia - o czym jest?

Film przedstawia mroczną historię rodziny ukrywającej się w Egipcie w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Syn, określany w zarysie opowieści Chłopcem, pod wpływem innego dziecka przejdzie tajemniczą przemianę i zacznie buntować się przeciwko swojemu ojcu, Cieśli, ujawniając jednocześnie fakt posiadania nadnaturalnych mocy. Ich manifestacja sprawi, że cała rodzina będzie musiała zmagać się z nowymi zagrożeniami – także tymi mającymi nadprzyrodzony charakter.

Kiedy premiera The Carpenter’s Son? Film ma wyjść jesienią 2025 roku, jednak nie ujawniono dokładnej daty premiery. 

Źródło: X (@iriptheslitt)

