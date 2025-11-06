Jak długie będą odcinki Wonder Mana? To może być jeden z najkrótszych projektów MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wonder Man będzie pierwszym projektem Marvela w 2026 roku. Serial zapowiada się na satyrę kina superbohaterskiego i Hollywood jako takiego, jednocześnie oferując origin story dla nowego herosa w tym świecie, choć jego znajomość nie jest wcale potrzebna do czerpania przyjemności z seansu. Niedawno widzieliśmy pierwsze zapowiedzi i klipy, a teraz nowa plotka zdradza czas trwania całej produkcji. Będzie jedną z najkrótszych spośród seriali Marvela.

Produkcjom Disney+ już niejednokrotnie obrywało się za produkowanie krótkich odcinków, które trwały nawet niecałe czterdzieści minut. Marvel tym razem poszedł o krok dalej. Jeśli wierzyć informacjom od @legadodomarvel opublikowanym w serwisie X, to tyle potrwają poszczególne odcinki Wonder Mana:

Odcinek 1 - 32 minuty

Odcinek 2 - 32 minuty

Odcinek 3 - 32 minuty

Odcinek 4 - 30 minut

Odcinek 5 - 23 minuty

Odcinek 6 - 34 minuty

Odcinek 7 - 33 minuty

Odcinek 8 - 32 minuty

Łącznie dałoby to wynik lekko ponad czterech godzin seansu. To nie jest dużo zważywszy na aż osiem odcinków. Nie doprecyzowano, czy jest to czas trwania odcinków z wliczaniem intro i napisów końcowych, czy też nie. Jeśli nie, to faktyczna produkcja będzie jeszcze krótsza. Warto mieć jednak na uwadze, że to tylko plotka, na dodatek od niepewnego źródła.