Jak długie będą odcinki Wonder Mana? To może być jeden z najkrótszych projektów MCU

W serwisie X opublikowano plotkę mówiącą o tym ile potrwają poszczególne odcinki nadchodzącego serialu Wonder Man. Jeśli okaże się ona prawdziwa, to będziemy mieć do czynienia z jednym z najkrótszych projektów serialowych w MCU.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Wonder Man 
MCU czas trwania
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Wonder Man fot. Marvel Studios
Wonder Man będzie pierwszym projektem Marvela w 2026 roku. Serial zapowiada się na satyrę kina superbohaterskiego i Hollywood jako takiego, jednocześnie oferując origin story dla nowego herosa w tym świecie, choć jego znajomość nie jest wcale potrzebna do czerpania przyjemności z seansu. Niedawno widzieliśmy pierwsze zapowiedzi i klipy, a teraz nowa plotka zdradza czas trwania całej produkcji. Będzie jedną z najkrótszych spośród seriali Marvela.

Pierwsze zdjęcia z 2. sezonu O jedno cię proszę. Jest data premiery

Produkcjom Disney+ już niejednokrotnie obrywało się za produkowanie krótkich odcinków, które trwały nawet niecałe czterdzieści minut. Marvel tym razem poszedł o krok dalej. Jeśli wierzyć informacjom od @legadodomarvel opublikowanym w serwisie X, to tyle potrwają poszczególne odcinki Wonder Mana:

  • Odcinek 1 - 32 minuty
  • Odcinek 2 - 32 minuty
  • Odcinek 3 - 32 minuty
  • Odcinek 4 - 30 minut
  • Odcinek 5 - 23 minuty
  • Odcinek 6 - 34 minuty
  • Odcinek 7 - 33 minuty
  • Odcinek 8 - 32 minuty

Łącznie dałoby to wynik lekko ponad czterech godzin seansu. To nie jest dużo zważywszy na aż osiem odcinków. Nie doprecyzowano, czy jest to czas trwania odcinków z wliczaniem intro i napisów końcowych, czy też nie. Jeśli nie, to faktyczna produkcja będzie jeszcze krótsza. Warto mieć jednak na uwadze, że to tylko plotka, na dodatek od niepewnego źródła. 

Źródło: comicbookmovie.com

Co o tym sądzisz?
