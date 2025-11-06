Reklama
Gwiazda Stranger Things ostro o dziennikarzach: „Odczepcie się ode mnie, mam 21 lat”

Millie Bobby Brown już raz skrytykowała dziennikarzy za to, w jaki sposób wypowiadali się na temat jej wyglądu i tego, jak rzekomo brzydko się starzeje. Teraz gwiazda Stranger Things​ znów wróciła do tej sprawy. Stawia sprawę jasno: zamierza być sobą i walczyć o lepsze dzienikarstwo.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  stranger things 
millie bobby brown
Stranger Things fot. Netflix
„Dlaczego przedstawiciele generacji Z, tacy jak Millie Bobby Brown, tak źle się starzeją?” – to tylko jeden z wielu nagłówków, jaki 21-letnia aktorka znana ze Stranger Things musiała przeczytać na swój temat. Sprawa stała się tak poważna, że w marcu nagrała wideo na ten temat, które stało się viralem. Skrytykowała w nim wprost Daily Mail i innych przedstawicieli mediów za to, w jaki sposób wypowiadali się na temat jej wyglądu, gdy była w trakcie promocji The Electric State. Teraz w wywiadzie dla brytyjskiego Vogue wróciła do tej głośnej sprawy. 

Gwiazda Stranger Things ostro zwraca się do dziennikarzy

Szanuję dziennikarstwo. Uwielbiam czytać artykuły o moich ulubionych osobach i dowiadywać się, co u nich słychać. Rozumiem także, że istnieją paparazzi, chociaż to inwazyjna praktyka i czuję się przez nią źle – ale to też czyjaś praca. Ale proszę, nie obrażajcie mnie już w nagłówku. To bardzo złe i jest to zwykłe znęcanie się, szczególnie w stosunku do młodych dziewczyn, które dopiero zaczynają w tej branży i już mają wątpliwości

Millie Bobby Brown zdradziła Vogue, że ​​płakała każdego dnia, czytając nagłówki w prasie na swój temat. Krytykowano w nich jej twarz, nowy kolor włosów i przede wszystkim zarzucano, że młoda gwiazda już teraz wygląda staro. Aktorka wspomniała nawet, że płakała za kulisami BRIT Awards, zanim wręczyła Sabrinie Carpenter nagrodę. Była w naprawdę złym stanie. Ale właśnie dlatego postanowiła zabrać głoś. Nie tylko dla siebie, ale także w imieniu wszystkich innych dziewczyn, które stały się łatwym materiałem na kliki dla prasy. 

Jeśli to, że rozjaśniłam włosy albo mocniej się umalowałam, jest dla Was aż takim problemem, wypowiem się na ten temat – nie tylko w moim imieniu, ale w imieniu każdej innej dziewczyny, która chce spróbować nowej fryzury albo umalować usta na czerwono – powiedziała Millie Bobby Brown, wyjaśniając, dlaczego opublikowała ten filmik na Instagramie. – Odczepcie się ode mnie, mam 21 lat. Będę się dobrze bawić, eksperymentować i będę sobą

W marcowym wideo gwiazda Stranger Things skrytykowała przedstawicieli prasy za to, że oczekują od niej, by zatrzymała się w czasie i przestała dorastać. Jej zdaniem to nie dziennikarstwo, a znęcanie się. Niepokoi ją także fakt, że dorośli ludzie, redaktorzy, poświęcają tylko czasu na analizowanie twarzy i ciała młodej dziewczyny, by napisać na ich temat artykuł. „Nie chcę przepraszać za dorastanie. Nie chcę się zmniejszać, aby dopasować się do nierealistycznych oczekiwań ludzi, którzy nie mogą znieść widoku dziewczyny zmieniającej się w kobietę. Nie będę wstydzona za to, jak wyglądam, jak się ubieram i jak się prezentuję” – podsumowała. 

Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  stranger things 
millie bobby brown
