Pierwsze zdjęcia z 2. sezonu O jedno cię proszę. Jest data premiery

Jennifer Garner i Nikolaj Coster-Waldau powrócą w 2. sezonie O jedno cię proszę na początku 2026 roku. Opublikowano pierwsze zdjęcia z nowej odsłony.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
O jedno cię proszę - 2. sezon fot. Apple TV+
2. sezon serialu dramatycznego O jedno cię proszę od Apple TV został oparty na nadchodzącej powieści Laury Dave pt. The First Time I Saw Him, która ukaże się 6 stycznia 2026 r. W głównej roli ponownie zobaczymy Jennifer Garner, która pełni również funkcję producentki wykonawczej.

Czytaj więcej: Apple TV - nowości na listopad 2025. Jedyna, Plan wycieczki 2 i inne

Do swoich ról powrócili: Angourie Rice, David Morse i Nikolaj Coster-Waldau. W nowe postacie w 2. sezonie wcielili się Judy Greer i Rita Wilson. W obsadzie znaleźli się również Augusto Aguilera, Josh Hamilton, Nick Hargrove, Michael Galante, John Noble, Michael Hyatt i Luke Kirby.

W nowej odsłonie Owen (Coster-Waldau) powraca po 5 latach ucieczki. Hanna (Garner) i jej pasierbica Bailey (Rice) muszą znaleźć sposób, by ponownie połączyć rodzinę, zanim przeszłość o sobie przypomni. Drugi sezon O jedno cię proszę zadebiutuje na Apple TV 20 lutego 2026 r. Będzie składać się z 8 odcinków.

Platforma udostępniła pierwsze zdjęcia z nowego sezonu, które możecie zobaczyć poniżej.

O jedno cię proszę - zdjęcia z 2. sezonu

O jedno cię proszę - 2. sezon

O jedno cię proszę - 2. sezon
fot. Apple TV+
Za produkcję wykonawczą nowego sezonu odpowiadają showrunnerzy Josh Singer i Aaron Zelman, a także Reese Witherspoon z wytwórni Hello Sunshine i Lauren Neustadter.

Źródło: Apple TV

