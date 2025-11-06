Oto mroczne oblicze Biblii. Pełen zwiastun filmu Syn przeznaczenia

Fot. Materiały prasowe

Poniżej możecie zobaczyć finałowy zwiastun horroru Syn przeznaczenia. Wideo trwa zaledwie minutę, nie zdradzając za wiele z fabuły, choć i tak więcej niż pierwsza, bardzo oszczędna zapowiedź sprzed miesiąca. Możemy poczuć na ustach przedsmak tego, czego należy spodziewać się po filmie. Na ekranie widać mroczne fragmenty z życia Jezusa, takie jak ukrzyżowanie. Produkcja zapowiada się na tym etapie bardzo krwawo i niepokojąco.

Syn przeznaczenia - finałowy zwiastun

Syn przeznaczenia - obsada

Kto zagra główne role w filmie Syn przeznaczenia? Nicolas Cage wcieli się w Cieślę, czyli Józefa. Mężczyzna opiekuje się Chłopcem, którego zagra Noah Jupe. Z czasem bohater zacznie przejawiać nadprzyrodzone zdolności. Jak możecie się domyślać, to odpowiednik Jezusa. Główną obsadę zamyka FKA twigs jako Maria i Isla Johnson jako tajemniczy nieznajomy.

Syn przeznaczenia - fabuła

O czym opowiada fabuła horroru inspirowanego Biblią? Cieśla, jego żona i dziecko stają się celem nadprzyrodzonego ataku, gdy pewnego dnia w ich życiu pojawia się tajemniczy nieznajomy, próbujący nakłonić młodego Jezusa do porzucenia nauk swojego ojca. Chłopiec zostaje wystawiony na kolejne pokusy i próby, a przerażony Józef zdaje sobie sprawę, że w grę wchodzi demoniczna siła. W końcu na jaw wychodzi mroczna prawda i prawdziwe imię nowego przyjaciela jego syna: Szatan.

Syn przeznaczenia - premiera

Syn przeznaczenia zadebiutuje 14 listopada 2025 roku. Dajcie znać, czy czekacie na nowy film Nicolasa Cage'a.