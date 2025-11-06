Reklama
Oto mroczne oblicze Biblii. Pełen zwiastun filmu Syn przeznaczenia

Opublikowano finałowy zwiastun filmu Syn przeznaczenia. To horror, którego twórcy biorą na tapet mroczne oblicze Biblii. Fabuła jest zainspirowana Ewangelią Dzieciństwa Tomasza, czyli apokryfem Nowego Testamentu. Zobaczcie pełen trailer i opis fabuły.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  horror 
nicolas cage zwiastun Syn przeznaczenia
Syn przeznaczenia Fot. Materiały prasowe
Poniżej możecie zobaczyć finałowy zwiastun horroru Syn przeznaczenia. Wideo trwa zaledwie minutę, nie zdradzając za wiele z fabuły, choć i tak więcej niż pierwsza, bardzo oszczędna zapowiedź sprzed miesiąca. Możemy poczuć na ustach przedsmak tego, czego należy spodziewać się po filmie. Na ekranie widać mroczne fragmenty z życia Jezusa, takie jak ukrzyżowanie. Produkcja zapowiada się na tym etapie bardzo krwawo i niepokojąco. 

Syn przeznaczenia - finałowy zwiastun

Syn przeznaczenia - obsada

Kto zagra główne role w filmie Syn przeznaczenia? Nicolas Cage wcieli się w Cieślę, czyli Józefa. Mężczyzna opiekuje się Chłopcem, którego zagra Noah Jupe. Z czasem bohater zacznie przejawiać nadprzyrodzone zdolności. Jak możecie się domyślać, to odpowiednik Jezusa. Główną obsadę zamyka FKA twigs jako Maria i Isla Johnson jako tajemniczy nieznajomy.

FKA Twigs jako Maryja - zdjęcia. Afera o kolor skóry, pochodzenie i operacje

Syn przeznaczenia - fabuła

O czym opowiada fabuła horroru inspirowanego Biblią? Cieśla, jego żona i dziecko stają się celem nadprzyrodzonego ataku, gdy pewnego dnia w ich życiu pojawia się tajemniczy nieznajomy, próbujący nakłonić młodego Jezusa do porzucenia nauk swojego ojca. Chłopiec zostaje wystawiony na kolejne pokusy i próby, a przerażony Józef zdaje sobie sprawę, że w grę wchodzi demoniczna siła. W końcu na jaw wychodzi mroczna prawda i prawdziwe imię nowego przyjaciela jego syna: Szatan.

Syn przeznaczenia - premiera

Syn przeznaczenia zadebiutuje 14 listopada 2025 roku. Dajcie znać, czy czekacie na nowy film Nicolasa Cage'a.

Źródło: Bloody Disgusting

