Popek to nie tylko 'król Albanii', ale też skandali. Co o nim wiadomo?

We wtorek 21 października 2025 roku na TVN o godzinie 22:40 zostanie wyemitowany kolejny odcinek 38. sezonu programu Kuba Wojewódzki. U boku aktora Bartka Kotschedoffa wystąpi w nim jeden z najbardziej kontrowersyjnych polskich raperów - Popek. Co warto o nim wiedzieć?

Jak naprawdę nazywa się Popek?

Prawdziwe nazwisko Popka to Paweł Ryszard Mikołajuw. Raper jest też znany pod pseudonimami takimi jak Popek Monster czy Paweł Rak.

Skąd pochodzi Popek i ile ma lat i wzrostu?

Popek urodził się 2 grudnia 1978 roku w Legnicy. W 2025 roku skończy 47 lat. Popek ma 1,83 m wzrostu.

Czy Popek ma żonę i dzieci?

Popek ma partnerkę o imieniu Katarzyna. Para obecnie nie jest małżeństwem. Doczekali się dwójki dzieci - córki Julii (urodziła się w 2012 roku) oraz syna Borysa (przyszedł na świat w 2018 roku).

Popek próbował swoich sił w MMA

Popek zaliczył swój debiut jako zawodnik MMA w 2008 roku. Jego przeciwnikiem na gali Cage Rage: Contenders 8 był Glen Reid, z którym wygrał w drugiej rundzie przez TKO. Po wieloletniej przerwie Popek postanowił wrócić do MMA w 2016 roku. Można go było wtedy oglądać na gali KSW 37, gdzie zmierzył się z Mariuszem Pudzianowskim. Ten pojedynek zakończył się przegraną Popka. Pudzianowski znokautował go w pierwszej rundzie.

Pod koniec marca 2022 roku Popek znów wkroczył do ringu, tym razem podczas gali Fame 13. Doznał wtedy kontuzji ręki i przegrał pojedynek po zaledwie 37 sekundach rundy pierwszej. Pokonał go doświadczony zawodnik Norman 'Stormin' Parke. Ostatnia walka Popka miała miejsce na początku grudnia 2023 podczas gali Gromda 15: Podziemny krąg. Zawalczył wtedy na gołe pięści. Jego rywalem był francuski mistrz świata w walce na gołe pięści oraz były żołnierz, Maxime 'Orsu Corsu' Bellamy, który pokonał go w niecałe pół minuty od rozpoczęcia pierwszej rundy.

Popek był członkiem Gangu Albanii

Popek współtworzył grupę Gang Albanii od 2014 do 2017 roku. Założył ją razem z producentem muzycznym, Robertem Mączyńskim, znanym pod pseudonimem Rozbójnik Alibaba. W 2015 roku do zespołu dołączył raper Tomasz 'Borixon' Borycki. Debiutancki album Gangu Albanii zatytułowany Królowie życia doczekał się premiery jeszcze tego samego roku. Zawiera on utwory takie jak Dla prawdziwych dam czy Napad na bank. Niedługo po swojej premierze album znalazł się on na 1. miejscu polskiej listy sprzedaży OLIS. Dwa lata później płyta otrzymała status diamentowej, sprzedając się w ponad 150 tysiącach egzemplarzy.

Rok po premierze debiutanckiego albumu fani Gangu Albanii doczekali się kolejnej płyty, która otrzymała tytuł Ciężki Gnój. W 2016 roku Popek wydał również swój solowy album o nazwie Król Albanii. Autorskie dzieło Popka także otrzymało status diamentowej płyty.

W 2017 roku Popek ogłosił, że usunął z Gangu Albanii Rozbójnika Alibabę. Powodem miało być to, że producent zażądał od niego pieniędzy za wykorzystanie jego wizerunku w filmie Popek za życia. W grudniu tego samego roku Borixon poinformował o definitywnym zakończeniu działalności zespołu. Obecnie nie można jednak wykluczyć, że Gang Albanii powróci. W odcinku podcastu Wojewódzki & Kędzierski, który miał swoją premierę w październiku 2025 roku, Popek wyznał, że jest gotowy na reaktywację zespołu i stwierdził, że planuje skontaktować się w tej sprawie z Robertem M, który ma mieć kontakt z Borixonem.

Popek - kontrowersje i przeszłość

Popek nie bez powodu jest uważany za jednego z najbardziej kontrowersyjnych raperów. W 2007 roku wyjechał do Wielkiej Brytanii po tym, jak dowiedział się, że jest poszukiwany listem gończym za kradzież z włamaniem. Wiadomo, że nie było to pierwsze przestępstwo, którego raper się dopuścił. Niedługo potem wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Prokuratura ostatecznie uchyliła go w 2016 roku. Dzięki temu Popek mógł wrócić do Polski.

Popek wywołał kontrowersje również tym, że poddał się skaryfikacji twarzy. Jest to zabieg polegający na nacinaniu skóry. Jakiś czas później jeszcze bardziej zszokował opinię publiczną, tatuując sobie gałki oczne.

W styczniu 2024 roku media społecznościowe obiegło szokujące nagranie, na którym Popek opowiadał o swoich kopr**ilskich i zo**ilskich skłonnościach. Z powodu swojego skandalicznego zachowania wobec widocznych na nagraniu owczarków niemieckich musiał pożegnać się z organizacją GROMDA promująca walki bokserskie na gołe pięści, do której dołączył w czerwcu 2022 roku. Popek ostatecznie nie stanął przed sądem w związku ze wspomnianym nagraniem. Raper poinformował w mediach społecznościowych, że sąd postanowił umorzyć jego postępowanie.

Ponadto nie jest tajemnicą, że Popek był uzależniony od alk*holu i nark*tyków. W 2024 roku przebywał w szpitalu psychiatrycznym, gdzie odizolowany od świata zewnętrznego walczył ze swoim uzależnieniem. W rozmowie z Kubą Wojewódzkim przyznał:

Jest to turbo syf. Popatrzcie tylko, jak to wygląda, także nie polecam z perspektywy czasu wiem, że to był błąd. (...) Uważam że to był bardzo zły pomysł, także dzieci nie róbcie tego w domu, w ogóle tego nie róbcie. (...) Chyba, że traficie ze mną na kolejny odwyk, czego Wam też nie polecam. Nie naprawdę to jest zła droga, jakbym wiedział, że upadnę, to bym się położył i bym tego nie zrobił i tak samo jakbym nie wydziarał sobie facjaty. (...) Wydałem 17 milionów na k*kainę.

Przypomnijmy, że odcinek programu Kuba Wojewódzki z udziałem Popka zostanie wyemitowany na antenie TVN we wtorek 21 października 2025 roku o godzinie 22:40.