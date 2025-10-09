Przyjaciele powrócą? Jennifer Aniston o potencjalnej kontynuacji

fot. IMDb

Obsada Przyjaciół ma za sobą trudny czas. Przypomnijmy, że 23 października 2023 roku odszedł Matthew Perry, który przez wszystkie 10 sezonów serialu (emitowanych w latach 1994-2004) wcielał się w Chandlera. 54-latek zmarł w wyniku ''ostrego działania ket*miny'' (szybko działającego środka znieczulającego). O jego odejściu niejednokrotnie wypowiadała się między innymi Jennifer Aniston, czyli serialowa Rachel. W jednym z wywiadów aktorka wyznała, że ona, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc i David Schwimmer ostatni raz wspólnie widzieli się z nim w 2021 roku podczas kręcenia specjalnej odsłony serialu pod tytułem Przyjaciele: Spotkanie po latach. Przyznała też, że aktor już wtedy zachowywał się zupełnie inaczej przez walkę z uzależnieniem od alkoholu i nark*tyków.

Na początku października 2025 roku ukazał się kolejny wywiad z Aniston, w którym wróciła do tematu Przyjaciół. Tym razem odpowiedziała na pytanie, czy jest szansa, aby serial po odejściu Perry'ego doczekał się kontynuacji.

Przyjaciele doczekają się nowych odcinków?

Jeśli mieliście nadzieję na kontynuację serialu Przyjaciele, niestety nie mamy dobrych wiadomości. W rozmowie z magazynem Harper's Bazaar UK Jennifer Aniston stwierdziła, że nie wyobraża sobie nowych odcinków Przyjaciół bez Matthew Perry'ego:

To byłoby fizycznie niemożliwe w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Aniston odniosła się również do walki Perry'ego z uzależnieniem:

Serce mi pęka na myśl, że walczył z tyloma demonami. Ale, jak na kogoś, kto miał tyle wewnętrznych rozterek, naprawdę dużo się śmiał. To było dla niego wszystkim.

Wszystkie odcinki serialu Przyjaciele są dostępne na platformie HBO Max.

