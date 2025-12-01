placeholder
Koniec emisji Przyjaciółek. Ilu widzów oglądało ostatni sezon?

Ostatni odcinek serialu Przyjaciółki przed zakończeniem jego misji miał swoją premierę 27 listopada 2025 roku. Co się w nim wydarzyło?
Ania Szczudlińska
fot. materiały prasowe Polsat
Przyjaciółki to serial fabularny, którego pierwszy odcinek został wyemitowany na antenie Polsatu 6 września 2012 roku. Przez 13 lat widzowie śledzili losy najpierw czterech, a potem po odejściu z produkcji Anity Sokołowskiej, trzech przyjaciółek z liceum, które po latach postanowiły odbudować swoją relację. Główne role w serialu grały: Joanna Liszowska, Małgorzata Socha, Anita Sokołowska, Magdalena Stużyńska-Brauer. Powstało 26 sezonów serialu, na które złożyło się 314 odcinków. Telewizja Polsat podjęła decyzję o zakończeniu jego emisji. Powody nie zostały ujawnione. Wiosną 2026 roku będzie można obejrzeć epizod specjalny, w którym zostaną zamknięte wszystkie wątki z życia Patrycji, Ingi i Anki oraz ich rodzin. Co wydarzyło się w ostatnim odcinku?

Przyjaciółki: streszczenie ostatniego, 314. odcinka wyemitowanego 27.11.2025

Inga opowiada Patrycji, Ance i Natalii o pośpiesznych oświadczynach Borysa. Intuicja jej mówi, że zostały czymś wywołane, bo wcześniej nic nie wskazywało, że się na nie zdecyduje. Smutno jej też, że nie może pochwalić się pierścionkiem. Świadkiem rozmowy jest Oskar, który później dowiaduje się, że przeczucia Gruszewskiej były słuszne. Skalski oskarża Borysa o romans z jego żoną i powołując się na klauzulę lojalności, nie chce mu zapłacić za wykonaną pracę. Co więcej, sama Ewa przyznała, że poleciła go mężowi z nadzieją na odnowienie znajomości oraz wzbudzenie uczucia w dawnym partnerze. Borys postanawia to wszystko wyznać Gruszewskiej. Kobieta potrzebuje chwili, aby przyswoić tyle trudnych wiadomości, ale przy ponownych oświadczynach zgadza się za niego wyjść.

Patrycja ma dość obsesji Wiktora na punkcie Sochackiego, ale nadal angażuje się w tę sprawę. Decyduje się pójść do domu mężczyzny z ofertą kupna, aby zebrać jego odciski palców. Plan nie wypala, bo kupiec już się znalazł, ale przypadkiem, innym sposobem, udaje się jej pozyskać przedmiot, którego dotknął. Dzięki temu prokurator Justyna Kamińska zdobywa nakaz aresztowania podejrzanego. Niestety nie ma go w mieszkaniu, ale dzięki Patrycji udaje się go odnaleźć na cmentarzu, gdzie pojechał przed samym odlotem. Podczas próby ujęcia dochodzi do dramatycznego zdarzenia. Życie prawniczki jest zagrożone.

Anka i Julka cieszą się z zakończonej sprawy dotyczącej przywrócenia pełni praw opieki nad synem oraz poprawy relacji z Tomaszem. Strzeleccy wykorzystują chwile we dwoje i wybierają się wspólnie na rowery. Dawno nie mieli tyle czasu dla siebie. Kacper powoli godzi się ze swoją skomplikowaną sytuacją rodzinną. Najbardziej szkoda mu jego mamy i przyrodniego brata, który jest najmniej winny poczynaniom ojca. Z kolei ten nagabuje syna i podąża za nim do kancelarii. Awantura ojca z synem kończy się tragicznie, bo wzburzony Kacper, wybiegając z biura, wpada na Julkę. Dziewczyna uderza ciałem we framugę drzwi i krwawi... Czy jej dziecko przeżyje?

Hania i Dagmar spotykają się z inwestorem z banku. Okazuje się, że zainteresował go nie pomysł młodej lekarki, a postać walczącego o ideały mężczyzny. Proponują mu bardzo intratną pracę. Do Nail Baru przychodzi mężczyzna, którego syn podawał się za Kamila. Wręcza Gabi pieniądze. Zapewnia, że planuje zwrócić cały dług, kiedy syn spienięży rzeczy, które kupił za jej pieniądze. Przynosi także czekoladki i ma nadzieję, że dziewczyna umówi się z nim na kawę, a ona się zgadza. Przed salonem pojawia się także Oliwia. W końcu przejrzała na oczy w sprawie swojego szefa. Szuka lokum na wynajem i przeprasza Ingę za swoje zachowanie. Budowę Skalskiego odwiedza inspektor. Czy są powody do obaw?

Przyjaciółki: ilu widzów miał ostatni sezon?

26. sezon Przyjaciółek był emitowany od 11 września do 27 listopada 2025 roku. Serial można było oglądać w każdy czwartek o 21:40. Tę serię oglądało średnio 750 tysięcy widzów. Według danych Nielsen Audience Measurement, to  przełożyło się na 7,9 proc. udziałów stacji w rynku w grupie wszystkich widzów i 8 proc. w przedziale wiekowym 16-59. Najwyższą oglądalność na poziomie 900 tysięcy widzów odnotował odcinek 7. z 23 października 2025 roku. 

 

Źródło: Wirtualne media/Polsat

