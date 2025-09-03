Musical Quebonafide trafi na VOD? Już wiadomo

fot. materiały prasowe

Popularny raper Quebonafide w listopadzie 2024 roku przyznał, że ''sfingował muzyczną śmierć'' i zapowiedział swój nowy, składający się z trzech aktów projekt o nazwie PÓŁNOC/POŁUDNIE. Jego pierwszym aktem okazał się musical o tej samej nazwie, którego reżyserem jest Sebastian Pańczyk. Premierowy seans produkcji opowiadającej o zmaganiach Quebonafide z chorobą afektywną dwubiegunową odbył się online 26 czerwca 2025 roku. Mogli go obejrzeć tylko ci, którzy wcześniej zakupili na niego bilety. Te z pierwszej puli kosztowały 75,99 złotych. Wielu fanów Quebonafide, w szczególności tych, którzy nie kupili wejściówek na wspomniane wydarzenie online, zastanawia się, czy musical w przyszłości trafi do streamingu. Odpowiedź na to pytanie jest już znana.

Musical PÓŁNOC/POŁUDNIE od Quebonafide będzie można obejrzeć ponownie online

Musical Quebonafide trafi na VOD już jesienią 2025 roku. Taka informacja pojawiła się w jednym z magazynów o filmach. Nie wiadomo jeszcze, na której z platform streamingowych będzie można obejrzeć produkcję. Warto wspomnieć, że PÓŁNOC/POŁUDNIE przed premierą na VOD zostanie wyświetlony na dużym ekranie podczas tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Musical otrzymał bowiem nominację w Konkursie Perspektywy. Ubiega się o statuetkę Szafirowych Lwów i nagrodę finansową w wysokości 50 000 zł (30 000 dla reżysera i 20 000 zł dla producenta).