Reklama
placeholder

Musical Quebonafide trafi na VOD? Już wiadomo

Pod koniec czerwca 2025 fani rapera Quebonafide doczekali się premiery musicalu, w którym ten opowiedział o swojej karierze oraz problemach w życiu prywatnym. Produkcja była dostępna online wyłącznie dla tych, którzy kupili bilety na seans. Czy w przyszłości trafi do streamingu?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  musical 
północ/południe quebonafide
Okładka soundtracku do musicalu Quebonafide fot. materiały prasowe
Reklama

Popularny raper Quebonafide w listopadzie 2024 roku przyznał, że ''sfingował muzyczną śmierć'' i zapowiedział swój nowy, składający się z trzech aktów projekt o nazwie PÓŁNOC/POŁUDNIE. Jego pierwszym aktem okazał się musical o tej samej nazwie, którego reżyserem jest Sebastian Pańczyk. Premierowy seans produkcji opowiadającej o zmaganiach Quebonafide z chorobą afektywną dwubiegunową odbył się online 26 czerwca 2025 roku. Mogli go obejrzeć tylko ci, którzy wcześniej zakupili na niego bilety. Te z pierwszej puli kosztowały 75,99 złotych. Wielu fanów Quebonafide, w szczególności tych, którzy nie kupili wejściówek na wspomniane wydarzenie online, zastanawia się, czy musical w przyszłości trafi do streamingu. Odpowiedź na to pytanie jest już znana. 

Musical PÓŁNOC/POŁUDNIE od Quebonafide będzie można obejrzeć ponownie online

Musical Quebonafide trafi na VOD już jesienią 2025 roku. Taka informacja pojawiła się w jednym z magazynów o filmach. Nie wiadomo jeszcze, na której z platform streamingowych będzie można obejrzeć produkcję. Warto wspomnieć, że PÓŁNOC/POŁUDNIE przed premierą na VOD zostanie wyświetlony na dużym ekranie podczas tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Musical otrzymał bowiem nominację w Konkursie Perspektywy. Ubiega się o statuetkę Szafirowych Lwów i nagrodę finansową w wysokości 50 000 zł (30 000 dla reżysera i 20 000 zł dla producenta).

Źródło: Facebook: Raportażysta

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  musical 
północ/południe quebonafide
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Wichrowe wzgórza
-

Billboardy promujące film pojawiły się znikąd. Zaskakująca reklama i nowa wersja klasyka

2 Kulawe konie: sezon 5 - zdjęcia
-

Zwiastun 5. sezonu Kulawych koni. Zespół Jacksona Lamba bada dziwaczne wydarzenia

3 A House of Dynamite - zdjęcia
-

Zwiastun filmu Dom pełen dynamitu. Stany Zjednoczone kontra tajemniczy pocisk

4 Suits: L.A.
-

Kontynuacja W garniturach w polskim streamingu. Gdzie obejrzeć?

5 Dom pełen dynamitu
-

Ten film katastroficzny podbił serca krytyków. Netflix może mieć asa w rękawie na Oscarach

6 Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
-

Biografia Bruce'a Willisa niebawem w księgarniach. Przeczytajcie fragment

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

5

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

7

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV